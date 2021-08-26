التلوث يتحالف مع كورونا.. مشكلة بتوريد لقاح موديرنا إلى اليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة موديرنا الأمريكية إنها أوقفت توريد حوالي 1.63 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 في اليابان بعد إخطارها بتلوث قوارير اللقاح بجسيمات.

وأكدت الشركة أن التلوث قد يكون بسبب مشكلة في التصنيع بأحد خطوط الإنتاج بموقع للتصنيع في إسبانيا.

وأضافت الشركة "حتى الآن، لم يتم تحديد أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفاعلية".

وذكرت الشركة أنها تعمل مع شركة "تاكيدا" شريكتها ومع الأجهزة التنظيمية لحل المشكلة.

وأوضحت "تاكيدا" أنها أجرت فحصا طارئا بعد العثور على جسيمات في شحنة من قوارير اللقاح بموقع لإعطاء التطعيمات.

وقالت وزارة الصحة اليابانية، الخميس، إنها قررت سحب بعض الجرعات في إجراء احترازي بعد التشاور مع شركة "تاكيدا" لكنها ستسعى جاهدة لتقليل تأثير هذا السحب على خطط التطعيم.