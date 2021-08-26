كورونا في خوزستان الإيرانية.. العرب بلا لقاحات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية بمحافظة خوزستان، ذات الغالبية العربية، عن وجود مشكلة في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتشهد محافظة خوزستان التي يقطنها قرابة 5 ملايين نسمة تزايد أعداد الإصابات والوفيات اليومية فيها وفق لما تذكره وزارة الصحة الإيرانية.

وقال نائب رئيس جامعة العلوم الطبية في خوزستان محمد علوي، في تصريحات صحفية في طهران: "لا تتوفر لدينا اللقاحات بشكل يومي"، مضيفاً: "في يوم يتم تطعيم الناس وفي اليوم الثاني لا توجد لقاحات كافية".

ودعا علوي وزارة الصحة في الحكومة المركزية الإيرانية إلى ضرورة تخصيص حصة من اللقاحات المستوردة لمحافظة خوزستان بشكل منتظم ويومي.

وأضاف "في الآونة الأخيرة، تم تخصيص حوالي 60 ألف جرعة من اللقاح لسكان محافظة خوزستان، وهو ما يعادل استهلاك يوم ونصف من اللقاح في المحافظة".

وتشير بعض المعلومات المتوفرة أن قرابة مليون و300 من سكان محافظة خوزستان تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بينهم 900 ألف تلقوا الجرعة الأولى فقط".

وسجلت محافظة خوزستان، الأربعاء، 45 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتعد المدن الواقعة جنوب غرب المحافظة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا من بينها "عبادان وخرمشهر وشادجان" وهي مدن عربية.

وسجلت تلك المدن الثلاثة 11 حالة وفاة و767 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لما ذكره "شكر الله سلمان زاده" رئيس جامعة عبادان للعلوم الطبية.

وفي أحدث تصريح لوزير الصحة الإيراني الجديد، بهرام عين اللهي، "إحدى مشاكلنا اليوم هي إساءة استخدام الأدوية، وبعض المصابين بفيروس كورونا لا يحتاجون إلى وصف دواء".

وأضاف عين اللهي في تصريحات له خلال زيارته إحدى المستشفيات في طهران "في المستقبل، سيتم تنفيذ التطعيم والحجر الصحي الذكي قريبًا"، محذراً الأشخاص الذين يرفضون تلقي اللقاحات المخصصة لفيروس كورونا.

وتابع الوزير الجديد "قريباً لن نقدم أي خدمات مثل السفر بالطائرة والقطارات والحافلات والخدمات المصرفية وغيرها إلا بحصول الشخص على بطاقة اللقاح".