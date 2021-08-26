كورونا حول العالم.. وفيات أمريكا وأوروبا تتسارع وطفرة بكوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبحث العالم جاهدا مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 214.8 مليون حالة، الخميس.



وارتفع عدد الوفيات إلى 4.4 مليون حالة، فيما تجاوز عدد حالات الشفاء 192 مليوناً.





1138 وفاة في أمريكا

وسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎153,572‎‏ إصابة جديدة ‏بفيروس كورونا المستجد، و ‏‎1138‎‏ ‏حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن ‏عدد ‏الإصابات بالفيروس بلغ ‏‎38,150,911‎‏ ، فيما بلغ عدد الوفيات ‏‎629,139‎‏.‏





607 وفيات في الهند

قالت الحكومة الهندية في بيان، الخميس، إن البلاد سجلت 46164 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 32.56 مليون.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 607 وفيات جديدة ليصل مجمل الوفيات إلى 436365.

21250 إصابة جديدة في المكسيك



أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 21250 إصابة جديدة بفيروس كورونا و986 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بدء الجائحة إلى 3 ملايين و271128 والوفيات إلى 255452.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن. وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة على الأقل.

903 وفيات في البرازيل

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية، 30671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و903 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 20.645.537 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 576.645، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 19.577.135 حالة.





24 ألف إصابة في فرنسا

سجلت فرنسا 23,706 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19، و93 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 6,673,336 ، فيما بلغ مجموع الوفَيات 113,881.

149 وفاة جديدة في بريطانيا



أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 35847 إصابة جديدة بكوفيد-19، ارتفاعا من 30838 الثلاثاء.

كما توفي 149 آخرون خلال 28 يوما من ثبوت إصابتهم بالفيروس، مقابل 174 وفاة سُجلت في اليوم السابق.





طفرة وفيات بكوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 20 وفاة بكوفيد-19، وهو أعلى عدد يومي هذا العام، إذ زاد عدد حالات الإصابة الشديدة أكثر من الضعف منذ بدء موجة الإصابات الحالية في يوليو تموز.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البلاد سجلت 1882 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 243317 بينما بلغ إجمالي الوفيات 2257.





33 وفاة في الجزائر

سجلت الجزائر 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و33 وفاة إضافية، فيما تماثل 401 مريض للشفاء.

وأشار بيان لوزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ 193.171، فيما بلغ عدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 131.143، وعدد الإجمالي للوفيات 5096.

197 إصابة جديدة في الكويت

سجّلت الكويت 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 408797 ، وتسجيل 3 حالات وفاة، ليبلغ عدد حالات الوفاة 2412.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إلى تسجيل 512 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 402932.