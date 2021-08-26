شكرا لقرائتكم خبر عن من غير أدوية وحرمان.. كيف تخسر وزنك بدون الريجيم وبطريقة آمنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائى يساعدك في إنقاص الوزن في وقت قصير دون الشعور بالحرمان، قد يكون من التحديات التي يصعب عليك تحقيقها، خاصة إذا كنت تجدين أزمة في التحكم في شهيتك ورغبتك الملحة تجاه الطعام.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، هناك بعض الإجراءات والطرق التى إذا تم اتباعها تساعدك في خسارة وزنك دون حرمان نفسك من تناول الأطعمة التي ترغبين في تناولها.

كيف تساعدك الماء في إنقاص وزنك ؟

يساعدك تناول الماء البارد على التخلص من الدهون وحرقها ويعزز عملية التمثيل الغذائي، فتناول 500 ملى منها يزيد من حرق السعرات الحراراية بنسبة 24 إلى 30 % لمدة 90 دقيقة.

هل تناول مشروبات محددة يساعد في التغلب على الوزن الزائد؟

هناك بعض المشروبات السحرية التي تسهم في خسارة وزنك بأمان مثل القرفة والحلبة فكل منهما مصدر جيد للألياف والحديد والكالسيوم، لذا فإن تناول هذه المشروبات يمنحك الشعور بالشبع لأنها تعمل على استقرار مستويات السكر بالدم، وبالتالى يبقى هرمون الأنسولين الذى يطلق عليه هرمون "الجوع" فى مستويات طبيعية مما يؤدى إلى عدم الرغبة فى تناول الطعام .

كيف يمكنك تناول السكريات المفيدة دون المساس بوزنك؟

هناك بعض الأطعمة التي تصنف أنها من الحلوى والسكريات مثل الشيكولاتة الداكنة وزبدة الفول السودانى، فكل منهما غنى بالألياف والبروتين والدهون الصحية التى تمنحك الشعور بالشبع وتخفض رغبتك فى تناول الطعام .





هل يسهم الاستحمام بالماء البارد في إنقاص الوزن؟

يسهم الاستحمام البارد فى خفض درجة الحرارة قليلا، حيث ثبت أن التعرض لدرجات الحرارة الأقل يحفز نشاط الدهون البنية، مما يزيد من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.