شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد القهوة فى الوقاية من مرض السكرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يخشى مرضى السكرى من تناول القهوة، خوفا من حدوث أية مضاعفات قد تصيبهم من تناولها باستمرار على مدار اليوم، إلا أن تقريرا نشر في موقع Dr healthbenefits، مستندا الى بحث صادر عن جامعة هارفارد، أوضح أن القهوة أظهرت تأثيرًا إيجابيًا في الحد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، على مدار العشرين عامًا الماضية، وأظهرت النتيجة إلى أن أولئك الذين يزيدون من استهلاكهم للقهوة قد يقللون من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 11 % ، بينما أولئك الذين يقللون من استهلاك القهوة لديهم مخاطر أعلى للإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 17 %.

وفيما يلى أهم الفوائد الصحية التي تعود لمرضى السكرى عند تناول القهوة:1.تزيد من تحمل الجسم

من الفوائد الصحية للقهوة المتعلقة بمرض السكري أن تناول القهوة على المدى الطويل قد يزيد من تحمل الجسم تجاه مرض السكري لأنها تحتوي على مواد يمكن أن تؤثر على كل من الجلوكوز والأنسولين.

2. الوقاية من الإصابة بالسكرى من النوع الثانى

قد تسبب القهوة كمية أكبر من الأنسولين ، ولهذا السبب يمكن استخدام القهوة للوقاية من مرض السكري من النوع 2.

3. تمنحك الطاقة

هناك بعض أعراض تترافق مع مرض السكري مثل الكسل والنعاس، والتى يمكن أن تؤدي هذه الحالات إلى مشاكل في زيادة الوزن وتطور مرض السكري من النوع 2، وتمنحك القهوة طاقة للقيام بالأنشطة وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

4. غنية بمادة البوليفينول

القهوة تحتوي أيضًا على عناصر مغذية ومركبات عضوية أخرى مثل البوليفينول والتي تعتبر وفقًا لبعض الدراسات ممتازة في الوقاية من مرض السكري والأمراض المزمنة الأخرى مثل القلب والأوعية الدموية والسرطان.

5.خفض نسبة السكر في الدم

الكافيين ليس المادة الوحيدة الموجودة في القهوة، لذا تعتبر أيضًا مصدرًا ممتازًا لبعض المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، وكل منهما يسهم في التخلص من الصوديوم الزائد في مجرى الدم لتعزيز صحة القلب وكذلك مفيد في خفض مستوى السكر في الدم.

6. الوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية

السكتة الدماغية والنوبات القلبية من المضاعفات الأخرى التي يعاني منها عادة مرضى السكري، وتساعد القهوة في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، فمن المؤكد أنه يمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض السكري أيضًا.