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خضعت لجراحة.. منة فضالي: "أقسم بالله مش عملية تجميل"

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الفنانة المصرية منة فضالي عن خروجها من المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية يوم الثلاثاء، مؤكدة أنها ليست جراحة تجميلية.

وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "الحمد لله أنا خرجت من المستشفى وزي الفل الحمد لله ومش عملية تجميل أقسم بالله بالعكس لو تجميل هقول".

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وأضافت: "شكرًا ليكم جميعًا وشكرًا لكل الناس اللي سألت عليا على راسي ألف شكر".

كانت الفنانة الشابة قد نشرت صورة لها من داخل المستشفى، وعلقت عليها قائلة: "عملية خفيفة ادعولي".

وتشارك منة فضالي حاليا في تصوير فيلم "في القلب" مع خالد سليم ونسرين طافش.

كان آخر أعمالها فيلم "زنزانة 7" وجسدت فيه شخصية راقصة لأول مرة في مشوارها الفني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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