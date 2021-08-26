شكرا لقرائتكم خضعت لجراحة.. منة فضالي: "أقسم بالله مش عملية تجميل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الفنانة المصرية منة فضالي عن خروجها من المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية يوم الثلاثاء، مؤكدة أنها ليست جراحة تجميلية.

وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "الحمد لله أنا خرجت من المستشفى وزي الفل الحمد لله ومش عملية تجميل أقسم بالله بالعكس لو تجميل هقول".

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وأضافت: "شكرًا ليكم جميعًا وشكرًا لكل الناس اللي سألت عليا على راسي ألف شكر".

كانت الفنانة الشابة قد نشرت صورة لها من داخل المستشفى، وعلقت عليها قائلة: "عملية خفيفة ادعولي".

وتشارك منة فضالي حاليا في تصوير فيلم "في القلب" مع خالد سليم ونسرين طافش.

كان آخر أعمالها فيلم "زنزانة 7" وجسدت فيه شخصية راقصة لأول مرة في مشوارها الفني.