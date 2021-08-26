شكرا لقرائتكم خبر عن روشتتك لعلاج حبوب الوجه فى الصيف.. تجنبى المكياج والتعرض لأشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حبوب الوجه من المشاكل المزعجة التى يعانى منها البعض وتؤثر على البشرة وتسبب الإحراج، خصوصا عند الفتيات، وتزداد حبوب الوجه فى فصل الصيف نتيجة التعرض للرطوبة العالية والعرق.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinichealthsystem فإن هناك بعض النصائح التى يمكن أن تساعدك فى علاج حبوب الوجه خلال فصل الصيف وهى:

1: ينصح بغسل الوجه على مدار اليوم بغسول مناسب لنوع بشرتك وتحت إشراف الطبيب.

2: لا تلمسى حبوب الوجه، لأن ذلك يسبب انتشارها فى أماكن مختلفة.

3: قد يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى تفاقم حب الشباب، كما أن بعض الأدوية تجعل البشرة عرضة لأشعة الشمس، لذلك ينصح باستخدام كريم واقى للشمس خالى من الدهون.

4: ينصح بالاستحمام بعد ممارسة الرياضة لأن ذلك يسبب إفراز العرق الذى يزيد من حبوب الوجه فى فصل الصيف.

5: تجنبى استخدام الكميات الزائدة من مستحضرات التجميل على الوجه لأنها تسبب إفراز الدهون وظهور حبوب الوجه على البشرة.

6: يمكن أن يؤدي استخدام المناشف المتسخة لظهور البكتيريا، ويمكنها أيضًا إدخال بكتيريا جديدة إلى بشرتك، مما قد يؤدي إلى ظهور المزيد من البثور والحبوب لذلك ينصح بتغيير مناشف الوجه باستمرار.