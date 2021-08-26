شكرا لقرائتكم خبر عن التوت والتفاح والكمثرى أطعمة تحسن مستويات ضغط الدم.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية حديثة أن تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويد مثل التوت والتفاح والكمثرى يمكن أن تخفض مستويات ضغط الدم الانقباضي ، فضلاً عن تحسين التنوع الأكبر في ميكروبيوم الأمعاء، وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Hypertension، أن ما يصل إلى 15.2٪ من الارتباط بين الأطعمة الغنية بالفلافونويد وضغط الدم الانقباضي يمكن تفسيره من خلال التنوع الموجود في ميكروبيوم الأمعاء لدى المشاركين، يتم تكسير مركبات الفلافونويد بواسطة ميكروبيوم الأمعاء البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي.

وارتبط تناول 1.6 حصص من التوت يوميًا (حصة واحدة تساوي 80 جرامًا أو كوبًا واحدًا) بمتوسط ​​انخفاض في مستويات ضغط الدم الانقباضي بمقدار 4.1 ملم زئبق ، وتم تفسير حوالي 12 % من الارتباط بعوامل ميكروبيوم الأمعاء.

قال الباحث الرئيسي إيدين كاسيدي أستاذ التغذية والطب الوقائي في معهد الأمن الغذائي العالمي بجامعة كوينز في بلفاست بأيرلندا الشمالية، رئيس فريق البحث: "يلعب ميكروبيوم الأمعاء لدينا دورًا رئيسيًا في استقلاب مركبات الفلافونويد لتعزيز تأثيراتها الواقية للقلب ، وتوفر هذه الدراسة أدلة تشير إلى أن تأثيرات خفض ضغط الدم يمكن تحقيقها من خلال تغييرات بسيطة في النظام الغذائي اليومي".

وجدت الدراسات الحديثة أيضًا ارتباطًا بين ميكروبات الأمعاء الكائنات الدقيقة في الجهاز الهضمي للإنسان وأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) ، وهي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.

الجراثيم المعوية متغيرة بدرجة كبيرة بين الأفراد ، وهناك اختلافات تم الإبلاغ عنها في التراكيب الميكروبية في الأمعاء بين الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية والذين لا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

مع زيادة الأبحاث التي تشير إلى أن مركبات الفلافونويد قد تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، قيمت هذه الدراسة دور ميكروبيوم الأمعاء في العملية.

فحص الباحثون العلاقة بين تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويد مع ضغط الدم وتنوع ميكروبيوم الأمعاء، حققت الدراسة أيضًا في مدى التباين داخل ميكروبيوم الأمعاء الذي يمكن أن يفسر الارتباط بين تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويد وضغط الدم قيمت الدراسة تناول 904 بالغين من الطعام وميكروبيوم الأمعاء ومستويات ضغط الدم مع أنماط ظاهرية سريرية وجزيئية أخرى في فحوصات متابعة منتظمة.