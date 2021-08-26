صحة ورشاقة

حافظى على صحتك.. تعرضك للسمنة خلال فترة الحمل يعرض طفلك لهذه الأضرار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن حافظى على صحتك.. تعرضك للسمنة خلال فترة الحمل يعرض طفلك لهذه الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن المجلة الطبية البريطانية، أجريت على 18 ألف زوج من الأمهات والأطفال، أن الأمهات الحوامل اللاتى يعانين من السمنة وزيادة الوزن، يكون أطفالهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الأمعاء في وقت لاحق من الحياة، طبقا لما ورد في موقع ميديكال اكسبريس.

e5db49d60b.jpg

وتشير الدراسة إلى أن تعرض الجنين للسمنة في الرحم قد يكون له أيضًا دور في خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، ويسعى الباحثون إلى التعرف عن مدى علاقة سمنة الأمهات وزيادة الوزن أثناء الحمل وارتفاع الوزن عند الولادة والتي قد تترافق مع زيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء في مرحلة البلوغ.

وتم تسجيل زيادة الوزن على أنها معدل اكتساب الوزن في وقت مبكر، أو الوزن المكتسب حتى 32 أسبوعًا من الحمل، وإجمالي زيادة الوزن، أو الفرق بين الوزن الأخير قبل الولادة والوزن المسجل في أول زيارة قبل الولادة، ثم تمت مراقبة النسل لمدة 60 عامًا من الولادة حتى عام 2019 من خلال الربط مع سجل السرطان في كاليفورنيا.

3363973ddb.jpg

وخلال فترة المراقبة، تم تشخيص 68 مصابًا بسرطان الأمعاء بين عامي 1986 و 2017 ، عندما تتراوح أعمارهم بين 18 و 56 عامًا، كما توصلت الدراسة أن  1 من كل 5 تقريبًا له تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الأمعاء.

وتوصلت الدراسة إلى أن أعلى نسبة من الأمهات البدينات التي بلغت 16٪ لديهن ذرية تزن 4000 جرام أو أكثر عند الولادة مقارنة بالأمهات اللاتي يعانين من نقص الوزن، كما ارتبطت زيادة الوزن والسمنة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء لدى النسل بأكثر من الضعف.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا