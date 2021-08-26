شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدين معرفته عن مصادر الألياف والكمية اللازمة لطفلك يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الألياف من العناصر الغذائية المهمة التي لا يحصل عليها معظم الأطفال يوميًا، هناك طريقة بسيطة للتأكد من حصول أطفالك على ما يكفي من الألياف عن طريق اتخاذ خيارات غذائية صحية، إذا كان أطفالك يتناولون ما لا يقل عن 5 حصص من الفاكهة والخضراوات يوميًا إلى جانب الأطعمة الأخرى التي تعد مصادر جيدة للألياف، فلا داعي حقًا لحساب جرامات الألياف، وفقا لما نشره موقع " healthychildren".

كم يحتاج الأطفال من الألياف؟

يحتاج الطفل البالغ من العمر 5 سنوات إلى حوالي 10 جرامات من الألياف كل يوم، بينما يحتاج البالغين ما يصل إلى 25 جرامًا .

لماذا الألياف مهمة؟

تساعد الألياف على الشعور بالشبع وتحافظ على حركة الأمعاء في الجهاز الهضمي، قد يساعد اتباع نظام غذائي يحتوي على مصادر جيدة من الألياف في منع الإمساك، هذه الأطعمة مصادر جيدة للعناصر الغذائية والفيتامينات التي قد تساعد في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان، والسمنة .

تشمل المصادر الجيدة للألياف ما يلي:

خضراوات.

فاكهة.

فاصوليا.

البازلاء.

المكسرات.

الخبز والحبوب الغنية بالألياف.

ليست كل الأطعمة التي تحمل علامة " الحبوب الكاملة " مصدرًا جيدًا للألياف، تختلف الحبوب بشكل كبير في محتواها من الألياف، على سبيل المثال ، يحتوي القمح الكامل الحبوب على ألياف أكثر من الأرز البني المصنوع من الحبوب الكاملة أو الشوفان المصنوع من الحبوب الكاملة.

يمكن أن تختلف كمية الألياف في طعام الحبوب الكاملة حسب العلامة التجارية، تشمل الحبوب الكاملة القمح الكامل والأرز البني والبرغل ودقيق الشوفان وحبوب الذرة الكاملة والشوفان الكامل.