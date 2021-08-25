وزارة الصحة والسكان في مصر تتيح طريقتين لتلقي لقاح كورونا المعتمد للسفر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أتاحت وزارة الصحة والسكان في مصر، للمواطنين الراغبين في السفر، وحصلوا على لقاح غير معتمد بإحدى الدول، الحصول على جرعة ثالثة من اللقاح المعتمد دوليا تسهيلًا عليهم.

وبحسب وزارة الصحة والسكان في مصر، تم التنسيق مع وزارة الهجرة المصرية، لتسجيل بيانات المصريين الراغبين في السفر وتلقوا لقاحًا غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة فقط، للتسجيل لدى الوزارة حتى يتم موافاة وزارة الصحة بكل البيانات لاتخاذ اللازم تجاه المسافرين وإعطائهم الجرعة اللازمة للقاح المعتمد لدى الدول المتوجهين إليها.

الطريقة الأولى للتسجيل لتلقي لقاح كورونا المعتمد للسفر

وطالبت وزارة الهجرة المصرية، المسافرين الراغبين في تلقي اللقاح المعتمد، بتسجيل بياناتهم واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط المعتمد لدي وزارة الصحة والسكان في مصر، موضحين خلالها مكان تلقيهم التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم، واستيفاء البيانات الأساسية بالاستمارة.

الطريقة الثانية للتسجيل لتلقي لقاح كورونا المعتمد للسفر

كما أتاحت وزارة الصحة، طريقة أخرى لتسجيل بيانات المصريين الراغبين في الحصول على اللقاح المعتمد، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح عبر الرابط

خطوات التسجيل لتلقي لقاح كورونا المعتمد للسفر

