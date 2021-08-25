كورونا في اليمن.. أعلى حصيلة وفيات يومية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت التحذيرات من موجة جديدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) في اليمن تتحول إلى مخاوف حقيقية، بعد ارتفاع أعداد المصابين خلال الأيام الماضية.

وسجل اليمن، الأربعاء، أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية بفيروس كورونا منذ اندلاع الموجة الثالثة من الجائحة، وفق إحصائيات رسمية للجنة الطوارئ ومواجهة كورونا الحكومية.



وقالت اللجنة في الحصيلة اليومية المنشورة عبر صفحتها على "فيسبوك”، إنه تم تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات حضرموت، لحج، عدن، تعز، مأرب، شبوة والضالع.



وارتفعت أيضا حصيلة الوفيات جراء الفيروس، فبحسب اللجنة تم تسجيل 14 حالة وفاة توزعت على محافظات عدن، تعز، حضرموت ومأرب.





وتعتبر هذه الحصيلة اليومية هي الأكبر خلال الموجة الثالثة من الوباء، والتي شهدت خلال الأسبوع الجاري ارتفاعات لافتة.



وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة، إلى 7625 إصابة، توفيت منهم 1438 حالة، بينما تعافت 4702 إصابة.



والثلاثاء، قال وزير الصحة اليمني، الدكتور قاسم بحيبح، إن الدفعة الثانية من لقاحات كورونا ستصل اليمن في 29 أغسطس/آب الجاري.



وأشار في تغريدات على "تويتر" إلى أن عدد هذه اللقاحات ستتجاوز نصف مليون جرعة، وستقدم من قبل تحالف كوفاكس، ومنظمة الصحة العالمية.





وفي 16 أغسطس/آب الجاري، أعلن وزير الصحة قاسم بحيبح أن البلاد دخلت في موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا، داعيًا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأكد بحيبح أن لجنة الطوارئ اتخذت عددًا من القرارات لتقوية قدرات القطاع الصحي، تشمل إعادة فتح وتفعيل مراكز العزل، وآليات صرف حوافز العاملين فيها، إضافة إلى التسريع بإجراءات الانتهاء من تركيب بعض مصانع الأكسجين.



وفي وقت سابق هذا الشهر، حذرت الأمم المتحدة من موجة ثالثة لفيروس كورونا باليمن مع تدني نسبة الحاصلين على اللقاح المضاد للفيروس.



ولا تشمل حصيلة الإصابات بكورونا، المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي التي أعلنت حتى 18 مايو/ أيار 2020، تسجيل 4 إصابات فقط بينها وفاة، وسط اتهامات للجماعة بالتكتم على العدد الحقيقي.

