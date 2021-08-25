موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. خدعة "تيك توك" وأول رقائق سعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تكنولوجيا موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. ورطة سامسونج وخدعة تيك توك وأول رقائق سعودية

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

استغل البعض، إقبال المصريين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الكبير، وشهرة تطبيق "تيك توك"، ليقوم بالنصب باسمه.

كشفت السعودية عن تصنيع أول رقائق ذكية داخل المملكة بأيدٍ سعودية، خلال حفل إطلاق فعالية "Launch" التقنية.

رغم العديد من مميزات هاتف "Galaxy Z Fold 3" القابل للطي، إلا أن خبراء الإصلاح أكدوا أنه صعب الإصلاح في تحذير مهم لمن يرغبون بشرائه.

أعلنت شركة "بي إن واي" (PNY) عن طرح أحدث جيل من ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 فائقة السرعة لعشاق الألعاب.

كشف تسريب جديد عن مفاجأة حول ساعة أبل المرتقبةApple Watch Series 7، والمقرر إعلان تفاصيلها خلال مؤتمر أبل السنوي الشهر المقبل.

أصبحت منصة "تيك توك" أحدث وسائل التواصل الاجتماعي التي تسعى إلى تعزيز إيراداتها عبر إتاحة أدوات للتسوق الإلكتروني أمام مستخدميها.

