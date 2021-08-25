موجز ”الخليج 365” للسياحة.. قرار الطيران السعودي ومطار عكس التيار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

يترقب الآلاف من المصريين استئناف حركة الطيران مع السعودية، على خلفية قرار الرياض مساء الثلاثاء.

تسير شركة مصر للطيران، غدا الخميس، 84 رحلة لوجهة دولية، وداخلية، تنقل على متنها حوالي 11 ألف راكب.

يعتزم مطار "غاتويك" في لندن، ثاني أكبر مطارات المملكة المتحدة، إنشاء مدرج ثان للمطار، رغم انهيار أعداد المسافرين في 2021.



أعلنت السعودية إجراءات جديدة حول السفر للمقيمين بالمملكة، القادمين من دول ما زالت الحالة الوبائية بها ذات مخاطر عالية.

نشرت شركة مصر للطيران، تنبيها مهما لمسافريها المتوجهين إلى السعودية اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.