شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: انخفاض حماية لقاحات كورونا خلال 6 أشهر والجرعات المعززة ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة كبيرة أجرتها جامعة كينجز كوليدج لندن أن جرعتين من لقاح كورونا تصبحان أقل فعالية في وقف عدوى الفيروس التاجى في غضون ستة أشهر، وحذر الباحثون من أن البريطانيين الذين أعطوا اللقاحات أولاً - بما في ذلك كبار السن - قد يشهدون انخفاض الحماية إلى 50 % فقط بحلول الشتاء دون الحصول على جرعات معززة للقاح.

ونظرت الدراسة في أكثر من مليون شخص تم تطعيمهم بالكامل، حيث انخفضت الحماية من العدوى بعد حقنتين من لقاح فايزر من 88 % في شهر واحد إلى 74 % في غضون خمسة إلى ستة أشهر.

بالنسبة للقاح أسترازينيكا، انخفضت الفعالية من 77 % إلى 67 % في غضون أربعة إلى خمسة أشهر.

من غير الواضح ما إذا كان تضاؤل ​​المناعة ضد العدوى يعني أيضًا أن الأشخاص أقل حماية من دخول المستشفى والوفاة بكورونا.

وقال البروفيسور تيم سبيكتور، العالم الرئيسي وراء الدراسة، إن المستويات العالية من عدوى كورونا ستؤدي في النهاية إلى المزيد من الوفيات، وحذر من أن الفعالية يمكن أن تنخفض إلى أقل من 50 % بحلول الشتاء، وحثت بريطانيا على العمل معًا "بشكل عاجل" بشأن اللقاحات المعززة.

من المتوقع أن توافق اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين فى بريطانيا (JCVI) على الجرعات المعززة لمن يعانون من نقص المناعة في الأسابيع المقبلة.

وقال البروفيسور آدم فين، عضو اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين إنهم لن يوصوا بالجرعات المعززة للقاح للبالغين الأصحاء حتى تظهر المزيد من الأدلة على الفوائد.

قال البروفيسور فين لبرنامج اليوم على راديو بي بي سي 4: "اعتقد أن هذه الدراسة تظهر بدايات انخفاض الحماية ضد كورونا بعد مرور 6 أشهر من اللقاح، لكن دراسات أخرى تظهر الحفاظ على حماية جيدة ضد المضاعفات الخطيرة ودخول المستشفى بكورونا".