شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار من مطبخك للأكل الصحي.. تناول الموز ولا تتجاهل التوابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث خلال رحلة الدايت لإنقاص الوزن الزائد العديد من الأخطاء الشائعة التي قد يترتب عليها مشاكل صحية نظرًا لاستبعاد بعض الأطعمة الصحية نهائيًا من نظامنا الغذائي، لاعتقادنا بأنها تضر بأهدافنا لفقدان الوزن، والحقيقة، أن استبعاد تلك الأطعمة يسبب لنا نقصا في التغذية، بل من الأفضل تناولها باعتدال حتى لا تضر بخطة الدايت الخاصة بك، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

أسرار الأكل الصحى:

لا تعتمد على السلطة

تناول السلطة صحيًا هذا أمر مؤكد، ولكن تكرار تناولها يوميًا أمر ممل، فهناك طرق عديدة لتناول نظام غذائي صحي ومتوازن دون الشعور بالملل لتكرار بعض الأطعمة، حيث يمكن إضافة الخضار المحمص وقليل من المكرونة المصنوعة من القمح الكامل والحمص لجعل طبقك مشهيًا أكثر.



السلطة

لا تتجاهل البهارات

يعتمد الكثير من الأشخاص على الملح والفلفل عندما يتعلق الأمر بتحديد وجبة "صحية"، ولكن هناك العديد من التوابل الصحية التي يجب إضافتها إلى نظامنا الغذائي مثل الكركم والببريكا وغيرها، فهى لن تضيف لمسة صحية فحسب، بل سيحولون الوجبة المملة إلى مثيرة.



التوابل

الموز ليس سيئاً

جميعنا يعتقد أنه لا يجب تناول الموز والمانجو وفقًا لنظام غذائى صحى، ويجب الابتعاد عنها، وهذا ليس صحيح، يمكن تناول القليل منها خاصة أن السكريات التي تحتوى عليها طبيعية ويمكن استخدامها بشكل مثير للاهتمام في الحلويات الصحية.



الموز

جرب طرق طهي جديدة

تجربة طرق جديدة في طهى الطعام أمر جيد، مثل استخدام الفرن بدلًا من الميكروويف والبوتاجاز، حيث يساعدك الفرن في الحفاظ على القيمة الغذائية للطعام سليمًا مع الحفاظ عليه صحيًا ولذيذًا.



استمتع بوجبتك

استمتع بطعامك

لا شيء يضاهي الاستمتاع بطعامك بصدق، إذا كنت لا تستمتع بوجبات الطعام الخاصة بك، فإنها لن توفر الخير الذي يحتاجه جسمك.