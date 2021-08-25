مصر تتسلم مليون جرعة من اللقاح المحلي

محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

أعلنت وزير الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد الأربعاء أن الوزارة تسلمت أول مليون جرعة من لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) المضاد لكورونا المصنع محلياً بعد إتمام مراحل الاختبارات.



وجاء في بيان على الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيسبوك أن هذا يأتي وفقاً لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن ما حققته شركة فاكسيرا يعد نقلة نوعية وتاريخية في مصر.

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن جرعات لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) تم تسليمها إلى مخازن التموين الطبي بوزارة الصحة والسكان، بعد إتمامها لمراحل الاختبارات اللازمة، وفقًا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات.