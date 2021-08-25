مراحل تطور الجنين بالسونار.. من الأسبوع الرابع وحتى الولادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمر الجنين بمراحل مختلفة في النمو من بداية الأسبوع الأول وتظهر تغيرات كبيرة في تطور الجنين، الأن نستعرض مراحل تطور الجنين بالسونار.

بعد معرفة المرأة بخبر الحمل السعيد فإنها تلاحظ تطور الجنين ونموه شهرا بعد شهر وصولا ليوم الولادة، ولهذا نتحدث اليوم عن مراحل تطور الجنين بالسونار.



مراحل تطور الجنين بالسونار:

يبدأ الحمل بعد اختراق الحيوان المنوي للبويضة ويبدأ التكوين الجيني للجنين، وبعد الاختراق بمدة 3 أيام تنقسم خلية البويضة المخصبة وتمر عبر قناة فالوب حتى تصل إلى الرحم ويبدأ الجنين في النمو.

تطور الجنين في الأسبوع الرابع:





بعد 4 أسابيع من الحمل تبدأ بعض أجزاء الجسم في التكوين، حيث تتطور في مناطق منفصلة وتشكل الرأس والبطن والصدر وتكون الأعضاء موجودة بداخلها.

تطور الجنين في الأسبوع الثامن:





في الأسبوع الثامن من الحمل يكون طول الجنين قد بلغ نصف بوصة 1.1 سم، ويتضح شكل الوجه حيث يبدأ في نمو الأذنين والجفون وطرف الأنف وبراعم الأطراف تبدو أكثر وضوحا على شكل ذراعين وقدمين صغيرين لكن لا تزال الأصابع في مرحلة النمو.

تطور الجنين في الأسبوع الثاني عشر:





يبلغ طول الجنين في هذه المرحلة من النمو نحو 2 بوصة 4.4 سم ويبدأ الجنين في التحرك، ويبدأ ظهور الأصابع في اليدين والقدمين.

وفي هذا الأسبوع يمكن سماع دقات قلب الجنين باستخدام الموجات الفوق صوتية، كما يمكن التعرف على الأعضاء التناسلية باستخدام هذه الموجات.

تطور الجنين في الأسبوع السادس عشر:





يبلغ طول الجنين في هذا الأسبوع نحو 4 بوصات وتبدأ ملامحه في الوضوح ويستطيع إغلاق وفتح عينيه.

ويمكن رؤية مكان ضربات القلب وتتضح ملامح الأنف والفم والأذنين والذقن.

تطور الجنين في الأسبوع العشرين:





يبلغ طول الجنين 6 بوصات ويبدأ الطفل في القيام ببعض الحركات التي يمكن أن تشعر بها الأم.

وفي هذه المرحلة يستطيع الجنين تحريك عضلات الوجه مثل التثاؤب، وأيضا يقوم بمص إبهامه ويمكن تحديد جنس الطفل في هذه المرحلة من خلال التصوير دوبلر بالموجات الفوق صوتية.

نمو الطفل في الأسبوع الرابع والعشرين:





قد يبلغ وزن الطفل في هذا الأسبوع نحو 1.4 كيلوجرام، ويستطيع الجنين الاستجابة للأصوات.

كما يمكن من خلال استخدام السونار قياس معدل حركة الجنين ونبضات القلب، كما يتطور تكوين قنوات الأذن الداخلية.

تطور الجنين في الأسبوع الثامن والعشرين:





يبلغ وزن الجنين حوالي 2.5 كيلوجرام، ويكون الجنين قد اكتمل نموه.

ومن الممكن أن يقوم الطبيب بإجراء الولادة المبكرة إذا استدعت الحالة الصحية للأم لذلك.

تطور الجنين في الأسبوع الثاني والثلاثين:





يتم ملاحظة حركات الجنين بكل وضوح ويبدأ جسم الأم في الاستعداد للولادة ويتكون الحليب في الثديين.

وينصح الأطباء في هذا الأسبوع الأم بالمتابعة الدورية كل أسبوعين.

تطور الجنين في الأسبوع السادس والثلاثين:





في هذه المرحلة يكون الجنين على وشك الولادة ويبدأ في الهبوط قليلا نحو منطقة الحوض.

وتبدأ رأس الطفل في الاتجاه إلى الأسفل استعدادا للولادة، وإذا لم يستدر الجنين يتم إجراء جراحة قيصرية للولادة.