شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن متغير دلتا بلس.. الأعراض والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض تقرير لموقع "healthline" الطبي، كل ما يتعلق بمتغير دلتا بلس، حيث أكد العلماء أن متغير دلتا بلس يعد من الفيروسات الأكثر انتشارا وليست الأشرس، فهو متحور من فيروس كورونا المستجد، وبعض الأعراض الخاصة به تتشابه مع كورونا.

الأعراض الخاصة بمتغير دلتا بلس، تتشابه بشكل كبير بأعراض فيروس كورونا، ومنها:

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

- شعور المصاب بصداع شديد في الرأس.

- التعرض لالتهاب شديد في الحلق.

- سيلان في الأنف.

- يتعرض البعض للشعور بضيق في التنفس.

وأضاف التقرير، أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا شبيهة بأعراض دلتا بلس، ولكن الاختلاف في هذه الأعراض أن كورونا يتسبب في فقدان حاسة الشم والتذوق لدى البعض، مع مضاعفات كثيرة في الجهاز التنفسي.

وأشار التقرير، إلى أن الأشخاص غير المحصنين أي الذين لم يتلقوا اللقاح هم الأكثر عرضة للإصابة بمتغير دلتا بلس، وأيضا كبار السن والأشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة.

الجدير بالذكر، أنه تم اكتشاف متغير دلتا بلس لأول مرة في الهند، وبدأ ينتشر في أكثر من 70 دولة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WH .

كما أن متغير دلتا بلس لا ينتشر بسهولة بين الأشخاص المحصنين أي الذين لديهم مناعة قوية ضد كورونا عن طريق تلقيهم اللقاح، وقد يكون أكثر حدة للأشخاص غير المحصنين وأولئك الذين لديهم استجابة مناعية أضعف للفيروس.