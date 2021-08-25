شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى يوصى بتناول لقاح الأنفلونزا نهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوصى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي" CDC"، بأن يحصل الناس على لقاح الأنفلونزا بحلول نهاية أكتوبر، موضحا أنه قد يكون موسم الأنفلونزا القادم سيئًا، وخصوصا مع استمرار تعقيد الأمور وانتشار فيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكره موقع CNN الاخبارى.

كيف سيبدو موسم الأنفلونزا هذا العام؟

لا تشهد الولايات المتحدة الكثير من الأنفلونزا حتى الآن، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، حيث إنه غالبًا ما ينظر الخبراء إلى نصف الكرة الجنوبي، حيث يبدأ موسم الأنفلونزا عادةً في يونيو ويبلغ ذروته في أغسطس.

قال الدكتور ويليام شافنر، الأستاذ في قسم الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت: عادة ما يبدأ موسم الأنفلونزا مع بداية العام الدراسي، مضيفا، إنه مع عودة المزيد من الأطفال إلى الفصول الدراسية مقارنة بالعام الماضي، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الحالات.

أضاف شافنر: الأطفال أكثر عرضه للإصابة بفيروس الأنفلونزا نتيجة التجمعات الكبيرة في الفصول الدراسية، لذا فهم ينشرون فيروس الأنفلونزا فيما بينهم".

الأنفلونزا بالأرقام..

تشهد الولايات المتحدة ما بين 9 و45 مليون حالة إصابة بالأنفلونزا كل عام، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

لم يكن العام الماضي موسمًا عاديًا، كانت الأنفلونزا غير موجودة عمليًا في الولايات المتحدة مع وجود بضعة آلاف فقط من الحالات طوال العام، توفى طفل، وللمقارنة، في 2019-2020، كان هناك 199 حالة وفاة مرتبطة بالأنفلونزا لدى الأطفال و 144في الموسم السابق لذلك، ولحسن الحظ لم يحدث "الوباء المزدوج" مع ارتفاع عدد حالات الأنفلونزا و كورونا التي توقعها بعض الخبراء لعام 2020.

ما المختلف هذا العام؟

ربما يكون ما ساعد هو الاحتياطات الإضافية التي اتخذها الأشخاص لوقف انتشار كورونا، يمكن أن تساعد الأقنعة، ونظافة اليدين الجيدة، والسفر المحدود، وقلة التفاعل مع الآخرين في الوقاية من كورونا وانتشار الأنفلونزا، ومع فتح البلاد مرة أخرى، أصبحت الحماية بلقاح الأنفلونزا أكثر أهمية للجميع تقريبًا.

يمكن لأي شخص الحصول على لقاح الأنفلونزا ولقاح كورونا في نفس الوقت، لذلك إذا لم يتم تطعيمهم ضد حتى الآن، أو يحتاجون إلى جرعة معززة، فلا توجد أسباب طبية حقيقية لإبعادهم عن تناول لقاح الأنفلونزا.

أضاف ويليام شافنر، الأستاذ في قسم الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت: "إذا كانت فرصتك للحصول على كليهما، فسأقول احصل عليهما بالطبع"، لا يمكن تطعيم الأطفال الذين يبلغون من العمر 11عامًا أو أقل ضد كورونا حتى الآن".



تناول لقاح الانفلونزا

بينما قال الدكتور أنتوني فاوتشى كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة يمكن أن تعود إلى "درجة من الحياة الطبيعية" بحلول ربيع عام 2022 إذا حصلت الغالبية غير المحصنة في هذا البلد على لقاح كورونا، موضحا إن اجتياز فصل الشتاء "يمكن أن يكون معقدًا" بسبب الأنفلونزا.

وأشار، إلى إنه من المؤكد أن الحصول على اللقاح يمكن أن يبقي هذه الأرقام عند الحد الأدنى، ومع انتشار كورونا، فإن الناس لديهم حافز إضافي للحصول على لقاح الأنفلونزا هذا العام، موضحا، إنه لا يزال الأطفال دون سن 12 عامًا غير قادرين على الحصول على لقاح كورونا، وبينما يمكن أن يكون المرض أكثر اعتدالًا لدى الصغار.