ريجيم البحر الأبيض المتوسط أفضل أنظمة إنقاص الوزن ويحمى من الأمراض

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القاهرة - سامية سيد - ريجيم البحر الأبيض المتوسط من أفضل أنظمة إنقاص الوزن حول العالم، وقد يقدم ريجيم البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك فقدان الوزن، صحة القلب والدماغ، الوقاية من السرطان، والوقاية من مرض السكري والوقاية من الأمراض المزمنة، فى هذا التقرير نتعرف على ريجيم البحر الأبيض المتوسط وكيفية اتباعه، بحسب موقع " usnews".

يقوم ريجيم البحر الأبيض المتوسط على اتباع أسلوب حياة نشط، والتحكم في الوزن، واتباع نظام غذائي منخفض في اللحوم الحمراء والسكر والدهون المشبعة وغني بالمنتجات والمكسرات والأطعمة الصحية الأخرى.



ريجيم البحر الأبيض المتوسط

كيف يعمل ريجيم البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي؟

نظرًا لأن هذا الريجيم هو نمط الأكل- وليس نظامًا غذائيًا منظمًا- يجب عليك معرفة عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تأكلها لتفقد وزنك أو الحفاظ عليه، وما الذي ستفعله للبقاء نشطًا ويجب أن يساعدك الهرم الغذائي المتوسطي على البدء.

يركز الهرم الغذائي المتوسطى على تناول الفاكهة والخضار والحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والبقوليات وزيت الزيتون والأعشاب والتوابل اللذيذة.

الأسماك والمأكولات البحرية على الأقل مرتين في الأسبوع؛ والدواجن والبيض والجبن والزبادي باعتدال مع توفير الحلويات واللحوم الحمراء للمناسبات الخاصة، مع ضرورة ممارسة الرياضة أو أي نشاط بدنى يومي مثل: المشى.

هل يساعدك ريجيم البحر الأبيض المتوسط ​​على إنقاص الوزن؟

قد يساعد ريجيم البحر الأبيض المتوسط ​​على إنقاص الوزن، ورغم أن الكثير من الناس يخافون من اتباع نظام غذائي مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​الغني بالدهون نسبيًا (مثل زيت الزيتون والزيتون والأفوكادو وبعض الجبن) ويعتقدون أن هذه الأكلات تصيبهم بالسمنة، إلا إن الدراسات تؤكد أن العكس صحيح، وأن تناول هذه الدهون الصحية باعتدال مفيداً لصحتك ولا يسبب السمنة.

إذا قمت بتناول سعرات حرارية أقل من الحد الأقصى اليومي الموصى به خلال هذا الريجيم أو حرقت المزيد من خلال ممارسة الرياضة - يجب أن تفقد بعض الوزن.

فيما يلي.. نظرة على بعض الدراسات التي تتناول فقدان الوزن في حمية البحر الأبيض المتوسط:

حللت دراسة نشرت في مجلة التغذية والسكري الأنماط الغذائية لـ 32119 مشاركًا إيطاليًا على مدى 12 عامًا خلص الباحثون إلى أن اتباع نظام غذائي متوسطي يرتبط بانخفاض مستويات زيادة الوزن وزيادة أقل في محيط الخصر.