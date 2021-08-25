بعد استجداء "رئيسي".. برلمان إيران يمرر الحكومة بلا وزير تعليم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق البرلمان الإيراني، الأربعاء، على منح الثقة للحكومة التي شكلها الرئيس الجديد، إبراهيم رئيسي، باستثناء وزير واحد.

ولم يحصل المرشح لتولي وزارة التربية والتعليم حسين باغ كلي على ثقة البرلمان الإيراني، وحصد 76 صوتاً من أصل 290 نائباً في البرلمان.



وحصل المرشح لمنصب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على ثقة البرلمان بنسبة تصويت قاطعة.

كما صادق البرلمان على تعيين وزراء الأمن، والدفاع، والاقتصاد، والصحة، والأعمال، والزراعة، والعدل، والطرق، والصناعة، والتجارة، والتعليم العالي، والثقافة، والداخلية، والسياحة، والنفط، والطاقة، والشباب، والرياضة.

وجاءت مصادقة البرلمان على الحكومة بعد أن استجدى الرئيس الإيراني البرلمان الذي يهيمن عليه التيار المتشدد، منح الثقة لحكومته التي قدمها قبل قرابة أسبوعين.

وقال رئيسي في كلمة للبرلمان: "التعاون بين الحكومة والبرلمان ضرورة، ولا يمكن للشعب أن يشاهد الصراع والخلافات بين البرلمان والحكومة".



وتعهد رئيسي في حال تمرير مرشحي حكومته أن يبدأ جلسات مجلس الوزراء صباح يوم غد الخميس كأول جلسة يترأسها منذ انتخابه في يونيو/حزيران الماضي.



وأضاف، خلال دفاعه عن تشكيلته الوزارية في البرلمان الإيراني،إنه: "لن أتحمّل أي فساد في الحكومة، ولن أتنازل أبدا عن محاربة الفساد في أجهزة الدولة".

ومضى قائلا إن الشعب لن يستطيع تحمل المزيد من الخلافات بين الحكومة والبرلمان، متعهدا بملاحقة كل مسؤول فاسد أيا كان منصبه.



ولفت مع ذلك إلى أن “الاتهامات التي طرحت حول فساد بعض المرشحين للوزارات لم يتم إثباتها وجرت تبرئتهم تماما”.