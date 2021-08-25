الخميس.. مصر للطيران تسير 84 رحلة تقل 11 ألف راكب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسير شركة مصر للطيران، غدا الخميس، 84 رحلة لوجهة دولية، وداخلية، تنقل على متنها حوالي 11 ألف راكب.

يأتي ذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة، وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٥٥ رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، عمَان، الخرطوم، دبي، نجامينا، كازابلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، بروكسل، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، بغداد، البحرين، لارنكا، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أسمرة، جوهانسبرج، عنتيبي).

وتابعت المصادر: كما تسير الشركة، ٢٤ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم)، و5 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات 11 ألف راكب، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.



ومن جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويتم الالتزام في مطار القاهرة الدولي، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وذلك من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات، والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب، والمصاعد الكهربائية داخل المطار.