شكرا لقرائتكم خاص نهم وشرس.. اكتشاف حوت عاش في مصر قبل ملايين السنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتشف فريق بحثي مصري نوعاً جديداً من الحيتان البرمائية يرجع لما قبل 43 مليون عام ليكون أول فريق عربي يوثق مثل هذا النوع.

وأوضح تقرير صادر عن فريق جامعة المنصورة بالتعاون من وزارة البيئة، أن الاكتشاف يمثل طفرة لعلماء الحفريات العرب، حيث وثق جنساً ونوعاً جديدين من الحيتان.

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كما أوضح التقرير أنه تم استخراج حفريات الحوت عام 2008 وتمت دراستها منذ عام 2017 حتى عام 2021 بواسطة فريق بحثي من خبراء وزارة البيئة.

حوت برمائي شرس

من جانبه، أوضح الباحث عبدالله جوهر طالب الدراسات العليا بجامعة المنصورة لـ "العربية.نت" أن الحوت يبلغ طوله ثلاثة أمتار، ويزن نحو 600 كغم.

وقال إن الحوت الذي تم استخراجه من واحة الفيوم أطلق عليه اسم "فيومسيتسأنوبس"، مشيراً إلى أنه يمتلك العديد من الخصائص التشريحية، التي مكنته من التعايش في ذلك الوقت.

الفريق البحثي

كذلك، أشار جوهر إلى أن الحوت برمائي ويعود إلى عائلة الحيتان الأولية، لافتاً إلى أنه حوت شرس ونهم لدرجة كبيرة، وكان يمثل رعباً للكائنات التي كانت تعيش في ذلك الوقت.

اكتشاف مهم

وأكد أن هذا الاكتشاف المهم يمثل إضافة لدراسات التراث الطبيعي المصري والإفريقي حول الحفريات، وخاصة حفريات الحيوانات القديمة، والتي تسهم يوماً بعد يوم في كشف ألغاز علمية مهمة، مشيراً إلى أن توثيق نوع جديد من الحيتان البرمائية يمثل نقطة محورية في فهم تطور الحيتان.

صورة توضيحية للحوت

من جانبه، صرح الدكتور محمد سامح أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة بأن هناك العديد من الحيتان القديمة بمنخفض الفيوم، والتي تعود إلى العصر الإيوسيني، مشيراً إلى أنها تعد منطقة مهمة لدراسة تطور الحيتان.

وأشار الدكتور هشام سلام إلى أن هذا الاكتشاف ساهم في زيادة معارف الفريق البحثي عن أصل الحيتان القديمة وآليات التعايش بينها، والنظم البيئية الخاصة بها، مما ساعد في توجيه رؤية الفريق البحثي.