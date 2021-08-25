شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية تحذر من تناول الوجبات السريعة من البطاطس والبرجر غير الطازجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الدكتورة أولجا لوشبنكوفا، خبيرة التغذية الروسية، من تسخين البطاطس المقلية والمأكولات السريعة يسبب ظهور مواد ضارة إضافية فيها.

وأشارت الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الهامبرجر والشاورما وغيرها من الأطعمة التي تصنف ضمن المأكولات السريعة، لا تفيد الصحة بشيء حتى عند تناولها فور تحضيرها، فكيف إذا كانت غير طازجة "بايتة"، بالطبع سوف تزداد خطورتها على الصحة، لأنها خلال الليل ستتحلل وتفقد الفيتامينات والمواد المعدنية.

وقالت، " لا تحتوي المأكولات السريعة البائتة على الفيتامينات، لأنها في الأساس قليلة أو معدومة، فكيف إذا كانت غير طازجة، لأن ما كان موجودا قد تحلل، أي أن الإنسان يحصل منها فقط على سعرات حرارية وبروتين ودهون وكربوهيدرات فقط".

وأضافت: "عند تسخين هذه المـأكولات البروتينية، تتغير بنيتها ويصعب على الجسم امتصاصها، وبالنسبة للبطاطس المقلية بحد ذاتها خطرة، فكيف عند تسخينها، لأنه عند قلي المواد النشوية في كمية كبيرة من الزيت تتكون بالإضافة إلى الزيوت المتحولة، مركبات الأكريلاميد المسرطنة الخطيرة".

وأوضحت:" عند عدم وضع هذه المأكولات في الثلاجة وفي اليوم التالي تناولها باردة دون تسخين فقد يصاب الشخص بعدوى بكتيرية".

وأضافت الخبيرة، عموما إذا كان النظام الغذائي للشخص صحيا ومتنوعا، يمكنه أحيانا تناول المأكولات السريعة، مشيرة إلى أنه "إذا كان النظام الغذائي متوازنا ويوفر للجسم البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والعناصر المعدنية، فلا مانع من تناول وجبة مأكولات سريعة، ولكن عندما يتناول الشخص هذه المأكولات بصورة دائمة فهذا أمر سيئ جدا".