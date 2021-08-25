شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تحمى جلدك فى الطقس الحار؟ تناول الماء والعصائر الطبيعية بدون سكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة فى الأيام القادمة، ونقدم بعض النصائح الصحية التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة الجلد فى الطقس الحار، وذلك وفقا لموقع " dailymail".

عند التعرض لارتفاع في درجة حرارة الطقس، يقوم القلب بضخ نسبة عالية من الدم للجلد وذلك عن طريقة تعرض الأوعية الدموية للتمدد، والهدف هو التخلص من شعور الجلد بالحرارة وترطيبه وتبريده.

وأشار التقرير، إلى أنه في حالة التعرض للعملية السابق ذكرها وهي تمدد الأوعية الدموية في الجسم وقيام القلب بضخ نسبة عالية من الدم، يقوم الجسم بالتعبير عن شعوره بالحرارة عن طريق إفراز العرق بنسبة عالية.

وأضاف التقرير، أن عملية التعرق تساهم بشكل كبير في ترطيب وتبريد الجسم، عند تعرضه لأشعة الشمس، وفي ظل موجة الحر الشديدة.

وقدم التقرير، العديد من النصائح الهامة التي تساعد على ترطيب الجسم، والحفاظ عليه والحماية عليه من التعرض للجفاف، ومنها:

- تناول 3 لتر من الماء يوميا، يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم.

- تناول العصائر الطازجة ولكن بدون إضافة السكر عليها.

- الاستحمام بالماء الدافئ فور الرجوع للمنزل.

- تجنب التدخين لأنه يزيد من الشعور بالحرارة.

- يمكنك استخدام بعض الماسكات الطبيعية التي تساهم في ترطيب الجسم، ومنها الصبار مع وضع القليل من ماء الورد عليه.

- عند التعرض لأشعة الشمس في موجة الحر، يجب على الشخص وضع الواقي الشمسي وذلك للحفاظ علي صحة الجلد والحد من التعرض لأي مشاكل في البشرة.