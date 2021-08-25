لقاح كورونا والأمهات.. مفاجأة في حليب الرضاعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف بحث جديد عن مفاجأة في لبن الثدي لدى الأمهات المرضعات اللواتي تم تطعيمهن ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأظهر بحث جديد من جامعة فلوريدا الأمريكية، نشرته دورية "طب الرضاعة الطبيعية"، أن لبن الثدي للأمهات المرضعات اللواتي تم تطعيمهن ضد "كوفيد -19 " يحتوي على كمية كبيرة من الأجسام المضادة التي قد تساعد في حماية الرضع من المرض.

ويقول جوزيف لاركين، كبير مؤلفي الدراسة وأستاذ مشارك في قسم علم الأحياء الدقيقة وعلوم الخلايا، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة فلوريدا: "تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن التطعيم يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأجسام المضادة ضد الفيروس المسبب للمرض في حليب الثدي، مما يشير إلى أن الأمهات اللائي تم تلقيحهن يمكن أن ينقلن هذه المناعة إلى أطفالهن".

وعندما يولد الأطفال يكون من الصعب عليهم محاربة العدوى بمفردهم، وهؤلاء غالبًا ما يكونون أيضًا أصغر من أن يستجيبوا بشكل مناسب لأنواع معينة من اللقاحات، وخلال هذه الفترة الضعيفة، يسمح لبن الأم للأمهات المرضعات بتزويد الرضع بـ "مناعة سلبية".





ويقول جوزيف نيو، أحد المؤلفين المشاركين في الدراسة وأستاذ في قسم طب الأطفال حديثي الولادة: "فكر في حليب الأم على أنه صندوق أدوات مليء بجميع الأدوات المختلفة التي تساعد في تحضير الرضيع للحياة، ويضيف التطعيم أداة أخرى إلى صندوق الأدوات، واحدة لديها القدرة على أن تكون جيدة بشكل خاص في الوقاية من مرض كوفيد -19، ونتائج دراستنا تشير بقوة إلى أن اللقاحات يمكن أن تساعد في حماية كل من الأم والطفل، وهو سبب مقنع آخر لتلقيح النساء الحوامل أو المرضعات".

وأجريت الدراسة بين ديسمبر 2020 ومارس 2021، عندما أصبح لقاحا فايزر وموديرنا متاحين للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ومن أجل الدراسة، قام الباحثون بتوظيف 21 عاملاً في مجال الرعاية الصحية من المرضعات الذين لم يصابوا بـ "كوفيد -19" مطلقًا، وأخذ فريق البحث عينات من حليب الأم ودمها 3 مرات: قبل التطعيم وبعد الجرعة الأولى وبعد الجرعة الثانية.

وتقول لورين ستافورد، طالبة الدكتوراه في مختبر لاركين: "لقد رأينا استجابة قوية للأجسام المضادة في الدم ولبن الثدي بعد الجرعة الثانية، زيادة بنحو مائة ضعف مقارنة بالمستويات قبل التطعيم".

وتضيف فيفيان فالكارس ، دكتوراه في الطب، وهي مقيمة في قسم طب الأطفال حديثي الولادة: "هذه المستويات أعلى أيضًا من تلك التي لوحظت بعد الإصابة الطبيعية بالفيروس".