أطعمة تحتوي على دهون صحية.. منها الأسماك الدهنية والأفوكادو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من المهم البحث عن أنواع الطعام الصحي التي تساعد على جعل الصحة أفضل، ومن أهم الأطعمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي الخاص بك هي الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية المفيدة جدا للجسم وتحمي من الأمراض المختلفة.

وهناك أطعمة تحتوي على دهون صحية مفيدة للجسم والصحة بشكل عام، ويعد الحرص على إدراجها في النظام الغذائي من أهم خطوات الحفاظ على الصحة.



أطعمة تحتوي على دهون صحية:

الأفوكادو:





يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي توفر للجسم العديد من الفوائد المميزة.

ويساعد الأفوكادو على الوقاية من مرض السرطان بأنواعه، ويعمل حمض الأوليك كنوع من مضادات الالتهابات.

كما أن زيت الأفوكادو يساعد على الحماية من الإصابة بأمراض القلب ومرض السكري، فضلا على أنه يحتوي على الألياف والبوتاسيوم الضروريان لصحة الجسم.

الأسماك الدهنية:





حتى يتم الحصول على الدهون الصحية يجب تناول الأسماك الدهنية التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض الأوميجا 3، المفيدة لصحة القلب والدماغ، ولهذا تم التوصية في الدراسات المختلفة التي أجريت في هذا الصدد على أهمية تناول الأسماك الدهنية مرتين أسبوعيا، ومن هذه الأسماك سمك السالمون والسردين والماكريل.

المكسرات:





المكسرات من المصادر المهمة للدهون الصحية مما يقي من الأمراض المختلفة، حيث أثبتت الدراسات وفق ما ذكره موقع "health line أنه بفضل الدهون الصحية الموجودة في المكسرات فإنها تساعد على الحماية من أمراض القلب والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، فضلا على أن المكسرات تحتوي على البروتين والألياف الصحية.

الزبادي:





الزبادي الكامل الدسم يحتوي على الدهون الصحية وبكتيريا البروبيوتيك التي تساعد على تعزيز وظائف الأمعاء.

وتناول الزبادي بانتظام يحسن من صحة القلب كما أنه يقلل من السمنة، فضلا أنه يساعد على التقليل من ارتفاع ضغط الدم.

زيت الزيتون:





يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الدهون الصحية، حيث يحتوي على 73% من الكمية اليومية الموصى بها من الدهون الصحية، فضلا أنه يعتبر من المصادر الجيدة لمضادات الأكسدة مما يقي من الأمراض المختلفة والحماية من الجذور الحرة المسببة للأمراض.

الشوكولاتة الداكنة:

تعتبر الشوكولاتة الداكنة من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي بدورها تساعد على تحسين صحة القلب وصحة الأوعية الدموية، فضلا على أن الشوكولاتة تساعد على تحسين وظائف المخ.



