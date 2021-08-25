شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول وجبة واحدة فى اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور بافل إيسنبايف، أخصائى إنقاص الوزن، أن الإنسان يضطر أحيانا لتناول وجبة واحدة فى اليوم بسبب انشغاله أو ممارسة الصيام المتقطع، لكن كيف يتفاعل الجسم مع هذا النظام الغذائى؟، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة نوفوستى الروسية.

وأشار الدكتور بافل، فى حديث لوكالة نوفوستى الروسية للأنباء، إلى أن الإنسان بسبب انشغاله يضطر إلى تناول وجبة واحدة فى اليوم، بدلا من 3-4 وجبات المعتادة، أو قد يتبع نظام الصوم المتقطع.

وأضاف "إذا كان الشخص يتناول وجبة طعام واحدة فى اليوم بسبب ضيق الوقت، فهذا يؤثر سلبا على الجسم، لأنه يؤدى إلى إضعاف عملية التمثيل الغذائى، لأن الجسم فى هذه الحالة سيعمل بنظام تقنين، ويحاول تكوين احتياطى استراتيجى من الدهون، بسبب طول فترة الصوم، كما أن الشخص فى هذه الحالة يتوجه عادة نحو الوجبات الخفيفة مثل القهوة أو الشاى مع بسكويت وحلوى، لأن الغالبية لا يعتبرونها وجبة طعام، مع أن الجسم يحصل على السعرات الحرارية، كما أن الإنسان يأكل بعينيه أيضا، فعندما يتناول وجبة واحدة فى اليوم، تكون كمية الطعام عادة أكبر من المعتاد، أى يفرط فى تناول الطعام وسريعا ما يتعود على هذا النمط الغذائى الذى يؤدى لاحقا إلى زيادة الوزن".

ووفقا له يسبب تناول وجبة طعام واحدة تفاقم المشكلات الصحية فى الجهاز الهضمى، مثل القرحة والتهاب المعدة وغيرها، التى تتطلب تناول عدة وجبات صغيرة من الطعام يوميا.

وأكد أن البعض يتناول وجبة طعام واحدة فى اليوم بهدف إنقاص الوزن، هذه الطريقة هى نسخة متطرفة من نظام الصوم المتقطع، وهناك نظامان للصوم المتقطع، نظام "خفيف"، وهو عدم تناول الشخص الطعام لمدة 16 ساعة متتالية، ويمكنه فى الساعات المتبقية تناول الطعام، ونظام "قاس"، يتضمن عدم تناول الطعام 23 ساعة متتالية، ويمكنه فى الساعة المتبقية تناوله.

وقال "هذا النظام يصلح لفئة معينة من الناس وهم: رجال دون الــ 25 من العمر، لأنه لا يؤثر كثيرا في عملية التمثيل الغذائي، أما بالنسبة للنساء فإن الصوم المتقطع لا يؤثر إيجابيا في التوازن الهرموني، ويمكن أن يسبب انقطاع الطمث مبكرا، والنساء يفقدن الكتلة العضلية أسرع من الرجال، فعندما يفقدن الوزن، يمكن فقدان الكتلة العضلية، بينما تبقى طبقة الدهون دون تغير".

وأضاف يكون مستوى التستوستيرون وهرمون النمو مرتفعا لدى الرجال الذين لم يبلغوا الــ25 من العمر، ما يساعد على الاحتفاظ بالكتلة العضلية بسهولة مقارنة بالنساء، لكن إذا كان الرجل يعانى من مشكلات فى الجهاز الهضمى، تتطلب تناول عدة وجبات صغيرة من الطعام فى اليوم، فإن الصوم المتقطع سيفاقم هذه المشكلات.

ووفقا له يجب أن تكون وجبة الطعام متوازنة، لكن غالبًا ما يتوهم أنصار الصيام المتقطع بأنه يمكن تناول ما يريدون وما يعجبك من الطعام لمدة ساعة يوميًا، وسوف يهضمه الجسم بشكل طبيعي.

وأوضح "يجب على الشخص التفكير عند تناول وجبة طعام واحدة فى اليوم، أى عليه التأكد من أنه يحصل على كمية الألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية والبروتينات والدهون والكربوهيدرات، الضرورية للجسم، وأن فكرة تناول وجبة واحدة تسمح بعدم التفكير بالطعام هى فكرة خاطئة، لأن الشخص فى الواقع يشعر بجوع شديد، وعليه إذا كان يريد أن تكون الوجبة مفيدة لصحته، عدم الإفراط بتناول الطعام فيها".