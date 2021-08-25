شكرا لقرائتكم خبر عن "إيفا فارما" تحصل على "شهادة تميز" من "هيئة الدواء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة إيفا فارما، إحدى الشركات الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء التي تعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم، شهادة التميز في إجراء دراسات الثبات (SPEC)، من هيئة الدواء المصرية.

واعتبر الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة «إيفا فارما»، أن شهادة «هيئة الدواء» بمثابة دليل ثقة السلطة الدوائية في مصر بجودة العملية الإنتاجية داخل مصانع إيفا فارما، والتي تتواكب مع أعلى إمكانيات وقدرات التصنيع العالمية.

وأضاف الدكتور رياض أرمانيوس، أن «إيفا» حريصة على تطبيق أعلى معدلات الجودة في الأدوية والمستحضرات المختلفة التي تنتجها، وصولاً لمنتج مُصنع في مصر بأعلى درجات الفعالية والكفاءة، والسعر المناسب للمواطن المصري، مقارنة بسعر المنتج المستورد من الخارج.

وأوضح، في تصريحات صحفية له اليوم، أن «هيئة الدواء» قبل أن تمنح الشركة تلك الشهادة، عملت على رقابة ومراجعة أداء معامل الشركة، والتي انتهت لأن معامل الشركة مميزة ومن أفضل المصانع في مصر، بدليل حصولها على الشهادة.

وأشار إلى أن فترة حصول «إيفا» على شهادة التميز في إجراء دراسات الثبات هي عام قابلة للتجديد.

ولفت «أرمانيوس»، إلى أن خطوط الإنتاج في «إيفا» حاصلة على الاعتماد من وكالة الدولة الأوربية، ما مكنها من تصدير منتجاتها لعدد من دول العالم، من بينها دول أوربية ودول متقدمة.

وأوضح العضو المنتدب لـ«إيفا فارما»، على حرص الشركة على الابتكار، وتوفير كل ما هو جديد للمريض المصري وفق أحدث المعايير العالمية.