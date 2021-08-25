لماذا يجب إجراء فحص لأمراض العيون عند سن الأربعين؟

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القاهرة - سامية سيد - توصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون بفحص أمراض العيون للأشخاص عند سن الأربعين، حتى لو لم يكن لديك أي أعراض، وذلك لاكتشاف أي مشاكل مبكرة وعلاجها بشكل أسرع، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء فحص دورى لأمراض العيون عند سن الأربعين، بحسب موقع الأكاديمية الأمريكية لطب العيون.

متى يجب أن تذهب لطبيب العيون؟

للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض مشاكل العين أو عوامل الخطر لأمراض العيون:

يجب على البالغين الذين ليس لديهم أعراض أو عوامل خطر للإصابة بأمراض العيون إجراء فحص أساسي لأمراض العيون في سن 40.

وقد تبدأ العلامات المبكرة للمرض والتغيرات في الرؤية بالحدوث في هذا العمر.

سيخبرك طبيب العيون بعدد المرات التي يجب أن تخضع فيها لاختبارات المتابعة بناءً على نتائج هذا الفحص سيقارن الطبيب نتائج الفحص الأساسي الخاص بك بنتائج الاختبارات الأخرى في المستقبل.

للأشخاص الذين يعانون من أعراض مشاكل العين أو عوامل الخطر:

يجب على الأشخاص في أي عمر ممن لديهم أعراض أو معرضون لخطر الإصابة بأمراض العيون مراجعة طبيب عيون لتحديد عدد مرات إجراء فحوصات العين.

يجب ألا ينتظر الأشخاص في هذه المجموعة حتى سن الأربعين لإجراء فحص أساسي لأمراض العين.

تشمل عوامل الخطر هذه:

-داء السكري

-ارتفاع ضغط الدم

-تاريخ عائلي من أمراض العيون.

احتفظ بمواعيد فحص الرؤية الحالية الخاصة بك للنظارات أو العدسات اللاصقة.

إن إجراء فحص صحة عينك في سن الأربعين مهم للغاية، حيث يجب على البالغين اتخاذ خطوات مماثلة للحفاظ على صحة عيونهم مع تقدمهم في العمر.

لماذا تحصل على فحص العين في سن الأربعين؟

يعد فحص العين أمرًا مهمًا لأنه قد يكتشف أمراض العيون الشائعة لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 وما فوق. يوفر الاختبار فرصة أكبر للعلاج المبكر والحفاظ على الرؤية.

يمكن أن يكشف الفحص الذي يجريه طبيب العيون عن الأمراض الشائعة ويمكنه أيضًا العثور على مشاكل أقل شيوعًا ولكنها خطيرة، مثل أورام العين.

يمكن أن يكشف الفحص أيضًا عن أمراض جهازية تؤثر على العينين، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

مع العلاج المبكر ، غالبًا ما يكون لمشاكل العين المسببة للعمى نتائج جيدة وتشمل هذه الأمراض الجلوكوما وإعتام عدسة العين واعتلال الشبكية السكري.

أمراض العيون الشائعة الموجودة لدى الأشخاص 40 عامًا فما فوق

يمكن أن تصيب أمراض العيون الشائعة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 40 عامًا أو أكبر دون أن يعلموا بوجود أي مشكلة في عيونهم.

يمكن لفحص العين عند سن الأربعين أن يكتشف هذه الأمراض مبكرًا ويمنع فقدان البصر.

الجلوكوما

كثير من الناس ليس لديهم فكرة عن إصابتهم بالجلوكوما حتى يعانوا من فقدان كبير في الرؤية هذا لأن هذا المرض لا تظهر عليه أعراض في كثير من الأحيان حتى ينتشر فقدان البصر قد يؤدي الاكتشاف والعلاج المبكر إلى منع فقدان البصر أو تأخيره.

اعتلال الشبكية السكري

يعد اعتلال الشبكية السكري سببًا رئيسيًا للعمى وتتوفر علاجات فعالة لتقليل خطر الإصابة بالعمى الناتج عن اعتلال الشبكية السكري لكن لسوء الحظ ، لا يتلقى العديد من مرضى السكر العلاج في الوقت المناسب لتقليل فقدان البصر.

إعتام عدسة العين

إعتام عدسة العين شائع جدا غالبًا ما نفكر في إعتام عدسة العين على أنه مشكلة كبيرة لكبار السن ومع ذلك ، فإن خطر الإصابة بإعتام عدسة العين يبدأ في الازدياد في حوالي سن الأربعين.

إن البدء في متابعة صحة عينك في سن الأربعين يمكن أن يمنع إعتام عدسة العين من التدخل في رؤيتك مع تقدمك في العمر.