شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: عدم الحصول على لقاحات كورونا يُعرضك لخطر أعلى 29 مرة لدخول المستشفى حال الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة من مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى، أن الأشخاص غير الحاصلين على لقاح كورونا أكثر عرضة لدخول المستشفى 29 مرة من أولئك الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، حال إصابتهم بالعدوى.

ووفقا لتقرير موقع " CNBC" الأمريكي حللت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بيانات أكثر من 43000 حالة إصابة بكورونا بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا وما فوق في لوس أنجلوس من أوائل مايو حتى نهاية يوليو.

داسة CDC الأشخاث غير المحصنين

من بين 43127 إصابة مؤكدة في المدينة، تم تطعيم حوالي 25٪ منها بشكل كامل، وتم تلقيح أكثر بقليل من 3٪ جزئيًا ، و 71.4٪ من الإصابات كانت في الأشخاص غير المطعمين. ووجدت الدراسة أن من بين أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل بـ لقاح كورونا، وجد الباحثون أن نسبة الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى لا تتعدى 3٪، بينما بلغت نسبة من احتاج منهم العناية المركزة (0.5٪)، بينما كان من احتاجوا إلى وضعهم على جهاز التنفس الصناعي (0.2٪)، وتم نقل حوالي 6٪ من الأفراد الذين تم تطعيمهم جزئيًا إلى المستشفى.

ومع ذلك، بين الأشخاص غير الملقحين، كان معدل من احتاجوا دخول المستشفى 29.2 ضعف المعدلات بين الأفراد الملقحين بالكامل، وفقًا لدراسة CDC، كما أن معدل إصابة الأفراد غير الملقحين كان 4.9 مرة أكثر من الأشخاص الملقحين.

كتب الباحثون أن الدراسة شددت على أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا، خاصة في ظل تزايد انتقال نوع دلتا من فيروس كورونا عبر الولايات المتحدة.

وقال الباحثون، نقلاً عن الدراسة "تشير بيانات معدل العدوى ودخول المستشفى هذه إلى أن اللقاحات المصرح بها كانت وقائية ضد عدوى كورونا العادية والشديدة خلال فترة كان فيها انتقال متغير دلتا متزايدًا".