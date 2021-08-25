شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة دايت خل التفاح لإنقاص وزنك بأمان وحرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دايت خل التفاح هو أحد الحميات الغذائية التي تساهم في إنقاص الوزن في أسرع وقت، نظرًا لأنه يحتوى على مستويات عالية من حمض الأسيتيك والمركبات التي تحتوى على خصائص علاجية تستخدم لإزالة السموم كمضاد حيوى.

وطبقا لتقرير منشور بموقع health harvard، فإن خل التفاح يحتوى على حمض الأسيتيك الذى يمنع ترسب الدهون ويحسن عملية التمثيل الغذائي، فإن تناول مشروب يحتوي على معلقة أو اثنين كبيرة من الخل كل يوم لمدة ثلاثة أشهر، يؤدى إلى خسارة وزن متواضع يقرب من 2 إلى 4 أرطال، بجانب خفض مستويات الدهون الثلاثية.

ويعتمد هذا الريجيم على استهلاك الخل الذى يعزز الشعور بالشبع بعد الأكل، ويقوم على بضعة خطوات :

1. اتباع نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية مع خل التفاح لمدة 12 أسبوعًا.

2. تناول من 1 الى 2 ملاعق صغيرة قبل الوجبات أو معها لخسارة الوزن.

3. تناول الفواكه بين الوجبات خاصة الإفطار والغداء.

4. طبق السلطة من أهم العناصر الغذائية التي يقوم عليها هذا الدايت .

5. تناول اللحوم بطرق طهى سليمة بدون إضافة أى زيوت.

6. تناول منتجات الألبان خالية الدسم في وجبة العشاء .

وتكمن فوائد ريجيم خل التفاح، في زيادة شعورك بامتلاء الجسم، ويقلل من الشعور بالجوع، كما يسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، وامتصاص المواد المفيدة من الأطعمة، ويساعدك في السيطرة على شهيتك عند تناول الحلويات.