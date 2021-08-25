ما علاقة اللحوم الحمراء بضعف الانتصاب لدى الرجال؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 04:09 مساءً - كشفت دراسة جديدة أنّ تناول حمية البحر الأبيض المتوسط التي تحتوي على كمية منخفضة من اللحوم الحمراء يمكن أن يساعد على تحسين ضعف الانتصاب لدى الرجال الذين يعانون من هذه الحالة.

وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موفع “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه

وذلك لأنّ الرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم معرضون مرتين أكثر من غيرهم للمعاناة من هذه الحالة مقارنة بأولئك الذين يعانون من مستويات ضغط الدم الطبيعية.

ولمعرفة ما إذا كان علاج ضغط الدم من خلال التغيير في النظام الغذائي ساعد أيضاً في علاج ضعف الانتصاب، وضع خبراء من جامعة أثينا في اليونان 250 رجلاً في منتصف العمر على حمية بحر الأبيض المتوسط وراقبوا صحتهم.

ووجد الباحثون أنّ الرجال الذين اتبعوا عن كثب النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط كان لديهم تدفق دم أفضل ومستويات هرمون تستوستيرون أعلى وأداء أفضل للانتصاب.

كجزء من الدراسة، استكشف الفريق اليوناني الفوائد المكتسبة من تناول مستويات مختلفة من حمية البحر المتوسط على ضعف الانتصاب، وكذلك أمراض القلب ومستويات ضغط الدم.

أظهرت الأبحاث السابقة أنّ مستويات التمارين الرياضية يمكن أن تحسن نسبة البقاء على قيد الحياة لدى الرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وأنّ تناول نظام غذائي يتبع حمية البحر المتوسط يمكن أن يخفض ضغط الدم ويمنع النوبات القلبية لدى الرجال المعرضين للخطر.

يركز هذا النظام الغذائي الخاص على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والاستهلاك المتواضع لمنتجات الألبان والحدّ من اللحوم الحمراء.

فحص الباحثون ما إذا كانت العادات الغذائية مرتبطة باللياقة البدنية ومستويات هرمون التستوستيرون وتدفق الدم وتصلب الشرايين وأداء الانتصاب.

وشملت الدراسة 250 رجلاً، بمتوسط عمر 56 عاماً، وجميعهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم وضعف الانتصاب.

تم تقييم استهلاك حمية البحر الأبيض المتوسط من خلال الاستبيانات، حيث أبلغ المتطوعون عن كثب عن مدى اتباعهم للنظام الغذائي.

حصل المشاركون على درجة من صفر إلى 55، علماُ أنّ الحصول على درجات أعلى يشير إلى مزيد من الالتزام بالنظام الغذائي.

تم تقييم القدرة على ممارسة الرياضة مع اختبار على آلة المشي الكهربائية وتم قياس نسبة التستوستيرون في عينات الدم التي تم أخذها قبل الساعة 09:00 صباحاً كل يوم.

ولتحديد مدى صحة قلوبهم، خضع المتطوعون لتخطيط القلب.

يقوم هذا التخطيط بتقييم تدفق الشريان التاجي، مما يشير إلى القدرة على زيادة تدفق الدم عند الحاجة.

وقال الفريق أنّ الحصول على درجتين أو أعلى يعتبر أمراً طبيعياً ويشير إلى أنّ الشخص يتمتع بوظيفة أفضل في الأوعية الدموية.

فحص الباحثون تصلب الشرايين حول القلب، باستخدام أسلوبين: صلابة الشريان وضغط النبض المركزي.

وأوضحت الدرجات المرتفعة وجود شرايين أكثر صلابة، الأمر الذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمشاكل القلب السلبية لدى الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب.

تم تقييم شدة ضعف الانتصاب باستخدام مخزون الصحة الجنسية للرجال (SHIM).

واستخدم العلماء خمسة أسئلة حول القدرة على الانتصاب لتخصيص درجة من صفر إلى 25، مع كون الدرجات الأعلى مرتبطة بأداء أفضل في الانتصاب.

ووجد الباحثون أنّ الرجال الذين لديهم درجة أعلى من حمية البحر الأبيض المتوسط (فوق 29) لديهم أيضاً احتياطي أعلى من تدفق الشريان التاجي وهرمون التستوستيرون، وأداء أفضل للانتصاب (درجة SHIM فوق 14)، وانخفاض تصلب الشرايين.

عندما تم تحليل العلاقات وفقاً للياقة البدنية، وجد الباحثون أنّ المرضى الذين يعانون من قدرة أكبر على ممارسة الرياضة لديهم احتياطي تدفق الشريان التاجي العالي، التستوستيرون، درجة حمية البحر الأبيض المتوسط (فوق 25) ودرجة SHIM (فوق 12)، وانخفاض تصلب الشرايين.

قال مؤلف الدراسة الدكتور أثناسيوس أنجيليس من جامعة أثينا، اليونان: “في دراستنا، ارتبط استهلاك حمية البحر الأبيض المتوسط بقدرة أفضل على ممارسة الرياضة، وشرايين أكثر صحة وتدفق الدم، ومستويات أعلى من هرمون التستوستيرون، وأداء أفضل للانتصاب.

“في حين أننا لم ندرس الآليات، يبدو أنّ هذا النمط الغذائي قد يحسن اللياقة البدنية وأداء الانتصاب من خلال تعزيز وظيفة الأوعية الدموية والحدّ من انخفاض هرمون التستوستيرون الذي يحدث في منتصف العمر.”

واختتم قائلاً: “تشير النتائج إلى أنّ النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يمكن أن يلعب دوراً في الحفاظ على العديد من معايير صحة الأوعية الدموية ونوعية الحياة لدى الرجال في منتصف العمر الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وضعف الانتصاب.”