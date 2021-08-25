قبل 43 مليون عام.. التفاصيل الكاملة حول اكتشاف حوت برمائي عاش في مصر

محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

أعلن فريق بحثي مصري، عن اكتشاف حوت برمائي عاش في واحة بمحافظة الفيوم المصرية، قبل 43 مليون عام.



واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الأربعاء، تقريرًا قدمه الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة حول الاكتشاف.

التقرير سلط الضوء على تمكن فريق بحثي مصري من جامعة المنصورة من تسجيل اكتشاف جديد لنوع من الحيتان البرمائية بالمياه المصرية يرجع لما قبل 43 مليون عام.

تم ذلك الاكتشاف بمشاركة الدكتور هشام سلام أستاذ الحفريات بجامعة المنصورة ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، والباحث عبدالله جوهر طالب الدراسات العليا بجامعة المنصورة بالتعاون مع وزارة البيئة بإشراف الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، ومشاركة الدكتور محمد سامح مدير عام محميات المنطقة المركزية بجهاز شؤون البيئة، ومنسق التعاون بين جامعة المنصورة ووزارة البيئة.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاكتشاف يمثل طفرة لعلماء الحفريات العرب، حيث إنه يعد المرة الأولى في التاريخ التي يقود فيها فريق عربي مصري توثيق جنس ونوع جديدين من الحيتان.

وأوضح التقرير أنه تم استخراج حفريات الحوت عام 2008 بواسطة فريق بحثي من خبراء وزارة البيئة ومركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية.

ولفت التقرير إلى أن الحوت يبلغ طوله 3 أمتار، ويزن نحو 600 كجم، وقد سمي الحوت الذي تم استخراجه من واحة الفيوم (فيومسيتس أنوبس)، وأنه يمتلك العديد من الخصائص التشريحية، التي مكنته من التعايش في ذلك الوقت.

من جانبه، صرح الدكتور محمد سامح أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة بأن هناك العديد من الحيتان القديمة بمنخفض الفيوم، والتي تعود إلى العصر الإيوسيني، مشيرًا إلى أنها تعد منطقة مهمة لدراسة تطور الحيتان.

وأشار الدكتور هشام سلام إلى أن هذا الاكتشاف ساهم في زيادة معارف الفريق البحثي عن أصل الحيتان القديمة وآليات التعايش بينها، والنظم البيئية الخاصة بها، مما ساعد فى توجيه رؤية الفريق البحثي.

فيما أكد عبدالله جوهر أن هذا الاكتشاف المهم يمثل إضافة لدراسات التراث الطبيعي المصري والإفريقي حول الحفريات، وخاصة حفريات الحيوانات القديمة، والتي تسهم يوماً بعد يوم في كشف ألغاز علمية مهمة، مشيرًا إلى أن توثيق نوعٍ جديدٍ من الحيتان البرمائية يمثل نقطة محورية في فهم تطور الحيتان.

وقد نشر هذا الاكتشاف، الأربعاء، بإحدى مجلات علم البيولوجي العالمية المرموقة.