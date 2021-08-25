شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الإصابة بمتغير دلتا بلس فى 6 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد متغير دلتا بلس من أخطر المتغيرات الناشئة عن فيروس كورونا، و الذى يهدد مختلف بلدان العالم بعد انتشاره خلال الشهور الماضية، وتكمن خطورته في إنه معدي أكثر بمرتين من المتغيرات السابقة، ويعد الالتزام بتناول لقاحات كورونا هو الملاذ الوحيد لمنع انتقال العدوى ضد متغير دلتا، لذا لابد من الحصول على الجرعات الكاملة للحصول على أقصى قدر من الحماية.

وطبقا لتقرير نشر في الموقع الرسمي لليونسيف، فهناك حزمة من الإجراءات التي يجب اتباعها للوقاية من الإصابة بمتغير دلتا شديد العدوى:

1. تجنب التواجد بالأماكن المزدحمة على قدر الإمكان والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى .

2. الالتزام بارتداء الكمامة للحماية من متغير دلتا وحافظ على مسافة بينك وبين الآخرين.

3. حافظ على تهوية جميع المساحات الداخلية جيدًا، ويمكن أن يكون ذلك بسيطًا مثل فتح نافذة.

4. اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون أو بمطهر كحولي.

5. تجنب التوتر والقلق نظرًا لأن الأبحاث أظهرت أن الإجهاد المزمن هو عامل اكتئاب لجهاز المناعة، فإن مراقبة الصحة العقلية من خلال قضاء وقت ممتع، أمر هام أيضًا لدعم المناعة.

6. الالتزام بنظام غذائي صحى، يلعب الطعام دورا فى تعزيز وظيفة المناعة، لذا لابد من إدراج حصص الفاكهة والخضراوات إلى وجباتك، للحصول على فيتامينات الزنك و B و C و A هي عدد قليل من المغذيات الدقيقة الأخرى التي تساعد الخلايا المناعية على مكافحة العدوى.