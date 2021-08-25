شركة "إير بي.إن.بي" تتعهد بإسكان 20 ألف لاجئ أفغاني

محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

قالت شركة "إير بي.إن.بي" لتأجير العقارات الثلاثاء إنها ستقدم سكناً مؤقتاً لـ20 ألف لاجئ أفغاني في أنحاء العالم.



وقالت الشركة في تدوينة إن رئيسها التنفيذي برايان تشيسكي سيتولى تمويل هذا الجهد إلى جانب تبرعات لجمعيتها الخيرية "إير بي.إن.بي دوت أورغ".

وقالت متحدثة باسم الشركة: "نوفر هذا السكن عبر وكالات إعادة التوطين وشركاء ينسقون مباشرة مع اللاجئين ويسألونهم عن احتياجاتهم فيما يتعلق بمدة الإقامة".

وأضافت المتحدثة "رغم أننا لا نوفر سوى سكن مؤقت، فإننا ملتزمون بإيواء تلك الأسر المدد التي تحتاجها".

وقالت "إير بي.إن.بي" إن "إير بي.إن.بي دوت أورغ" عملت مع شركاء لتوفير سكن آمن لـ165 لاجئاً فور وصولهم إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض الثلاثاء إن طائرات الجيش الأمريكي والتحالف أجلت 21600 شخص من العاصمة الأفغانية كابول في 24 ساعة منذ الإثنين.