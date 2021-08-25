شكرا لقرائتكم خاص بعد انفجار شبكة الأكسجين.. ممرضة مصرية تنقذ حياة 8 رضع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في شجاعة وبسالة كبيرة نجحت ممرضة مصرية في إنقاذ 8 أطفال رضع بعد انفجار شبكة الأكسجين في حضانة خاصة.

وكشفت الممرضة صابرين محمد، تفاصيل الواقعة "للعربية.نت" وقالت إنها تعمل في حضانة خاصة بإحدى مدن محافظة قنا جنوب البلاد، وخلال فترة عملها بعد منتصف الليل صباح الاثنين تلقت اتصالا هاتفياً من ممرضة زميلة تعمل في حضانة خاصة مجاورة لهم، وتستغيث بها طالبة منها إرسال اسطوانات أكسجين سريعة لسرعة إنقاذ أطفال الحضانة بعد انفجار شبكة الأوكسجين في الحضانة واندلاع دخان جراء ذلك.

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تعاون الجيران والممرضة لإنقاذ الأطفال

كما أوضحت أنها سارعت وبمعاونة الشباب والجيران إلى نقل الإسطوانات إلى الحضانة، لكنها فوجئت بوجود قيادات الأمن هناك، مضيفة أنها على الفور قامت بالدخول لمكان وجود الأطفال وأجرت اللازم نحوهم حتى أعادت 6 منهم للتنفس مجددا وبعدها تم ارسالهم لحضانة المستشفى العام من خلال سيارات الإسعاف لاستكمال علاجهم.

الممرضة المنقذة

إلى ذلك، ذكرت أنها قامت باللازم أيضا نحو الطفلين الآخرين وتم نقلهما لمستشفى الجامعة لإكمال علاجهما واستغرق كل ذلك نحو 5 ساعات حتى اطمأنت تماماً لسلامة الأطفال، مشيرة إلى أن ما فعلته كان نابعا من واجبها وضميرها المهني وعاطفتها كأم دون انتظار شكر أو تقدير من أحد.

وكان حريق نشب أول أمس الاثنين، في مركز خاص بحضانات أطفال أمام مستشفى قنا العام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.