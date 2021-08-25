شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تطعيمات موديرنا وجونسون قريبا بعد الموافقة الكاملة على لقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أنتونى فاوتشى خبير الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الامريكية أن بلاده ستشهد الكثير من الموافقات النهائية على لقاحات كورونا بعد أن منحت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA الموافقة الكاملة على لقاح كورونا من شركة فايزر Pfizer، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشى، إن نحو 30% من البالغين غير المطعمين سيتم تطعيمهم الآن بعد الموافقة الكاملة على اللقاح، موضحا أن الموافقة ستساعد في دفع المزيد من الأمريكيين للحصول على لقاح كورونا لأنه قد يقلل مخاوفهم بشأن سلامة اللقاح، مضيفا أن الشركات والمدارس قد تشعر براحة أكبر عندما تطلب من العمال أو الطلاب الحصول على اللقاح إلا بعد اعتماده.

وأوضح مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنه يتوقع أن تتم الموافقة الكاملة على لقاح موديرنا وجونسون آند جونسون أيضًا.

وقالت الصحيفة، كان لقاح كورونا من شركة فايزر Pfizer، أول لقاح يحصل على الموافقة للاستخدام الطارئ للقاحات من المنظمين الفيدراليين في ديسمبر 2020، وأصبح الآن أول من يحصل على ترخيص.



لقاح فايزر لفيروس كورونا

وأوضحت الصحيفة أن الموافقة على الاستخدام فى حالات الطوارئ تعنى أنه تم اعتباره تجريبيًا إلى حد ما على الرغم من البيانات التى تظهر أنه آمن وفعال.

ويتطلب ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) بيانات تجارب سريرية أقل، حيث تتطلب هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية شهرين فقط من المتابعة قبل الموافقة على اللقاح لمن يبلغون من العمر 16 عامًا أو أكثر في العام الماضي مقارنة بـ 6 أشهر للحصول على الموافقة الكاملة، يعتقد الخبراء أن الموافقة الكاملة ستساعد في زيادة أعداد التطعيم بشكل أكبر.

أشار أنتونى فاوتشى إلى تقرير حديث من مؤسسة Kaiser Family Foundation الذي وجد أن 3 من كل 10بالغين غير محصنين قالوا إنهم سيتلقون اللقاح إذا تم الموافقة على أحد اللقاحات بشكل كامل، إذا قرر 30 % من تلك المجموعة التطعيم، فهذا يعني أن 27 مليون أمريكي إضافي سيحصلون على لقاح كورونا.

وأعلن ويليام تيت، رئيس جامعة ولاية لويزيانا، قبل أسبوعين، أن المدرسة ستفرض على الطلاب تلقي اللقاح بعد الحصول على موافقة كاملة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية.

كان موضوع التفويضات مثيرا للجدل حيث جادل العديد من المشرعين بأن طلب التطعيمات ينتهك الحريات المدنية.

وفقًا للأكاديمية الوطنية لسياسة الصحة الحكومية، حظرت أربع ولايات تفويضات اللقاح للعاملين في مجال الصحة، وحظرت سبع ولايات تفويضات لموظفي الدولة، كما منعت خمس ولايات أرباب العمل من القطاع الخاص من إنشاء تفويضات.

ومع ذلك، فإن بعض هذه القوانين لا تنطبق إلا على اللقاحات التي تمت الموافقة عليها بموجب الاستخدام الطارئ، ما يعنى أنها لم تعد سارية الآن بعد أن حصلت شركة Pfizer على الموافقة الكاملة.



الموافقة الكاملة على لقاح فايزر

وتناول فاوتشى أيضًا حقيقة أن لقاح فايزرPfizer يمكن الآن تسويقه مباشرة للمستهلكين، وهو ما ستفعله الشركة تحت اسم Comirnaty.

وقال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنه يتوقع أن تتم الموافقة الكاملة على لقاح موديرنا وجونسون آند جونسون أيضًا.

وقالت شركة موديرنا، أعتقد أنه سيكون قريبًا نسبيًا لأنك إذا نظرت إلى التسلسل الزمني للوقت الذي حصلت فيه الشركات على اتفاقيات التصريح الطارئ للقاحات EUAs الخاصة بها - ثم تقدمت وجمع البيانات لتقديمها إلى هيئة الأغذية والأدوية الامريكية - فإن موديرنا متأخرة قليلاً عن شركتي فايزر Pfizer وجونسون آند جونسون J&J، لذلك أعتقد أنك سترى ذلك بالتسلسل خلال فترة زمنية معقولة، موضحة أنه قد يستغرق الأمر عدة أسابيع إلى شهر.