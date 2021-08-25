شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهليها.. أعراض تشير لمعاناة طفلك من ضعف النظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضعف النظر من المشاكل التي انتشرت بشكل كبير بين الأطفال، وقد تكون معرفة أن طفلك لديه مشكلة فى النظر من الأمور الصعبة لأن الأطفال عادة قد لا يعرفون كيفية التعبير عن المشكلات البصرية التي يواجهونها، خاصةً إذا كانوا صغارًا، وقد يكون من الصعب على أحد الوالدين ملاحظة مشكلة بصرية أيضًا لأن الكثير من الأعراض قد تحدث في المدرسة، مثل حاجة الطفل إلى الجلوس بالقرب من السبورة، فى هذا التقرير نقدم للأمهات 9 علامات تشير إلى أن طفلك قد يكون ضعيف البصر، بحسب موقع drsutervision.



اعراض ضعف النظر للاطفال

9 علامات تشير إلى أن طفلك قد يكون ضعيف البصر

-الجلوس بالقرب من التلفزيون أو الإمساك بالكتب قريبًا جدًا

-رمش العين بشكل متكرر أو التحديق وإغلاق إحدى العينين أو الأخرى

-إمالة رأسهم إلى جانب واحد والجهد لرؤية أفضل

-فرك العين المتكرر أثناء الأنشطة

-حساسية من الضوء و صداع متكرر

-صعوبة القراءة

-تهيج أثناء القيام بعمل بصري

-ضعف التنسيق بين اليد والعين

- صعوبة التعرف على الوجه المألوف



اعراض ضعف النظر للاطفال

3 أشياء يمكنك القيام بها لدعم صحة عين طفلك

-الحصول على فحص شامل للعين

-الحد من وقت النظر إلى الشاشة

-احمِ عينيه من الشمس

أهمية اختبار فحص العين

يختلف اختبار ضعف البصر حسب عمر الطفل سيحاول الطبيب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعرفة حول الوظيفة البصرية لطفلك سيشمل ذلك حدة البصر (قياس مدى صغر الأشياء التي يمكن لطفلك رؤيتها)، والخطأ الانكساري (نوع وصفة النظارات التي قد تحسن رؤية طفلك)، والمجال البصري (مدى الرؤية المحيطية أو الجانبية)، ووظيفة عضلات العين (محاذاة العينين والقدرة على تحريكهما في كل الاتجاهات)، ورؤية الألوان.