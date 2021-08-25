شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق عن إصابة الأطفال بمتغير دلتا بلس.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هالة زايد وزيرة الصحة منذ أيام عن ظهور أول حالة مصابة بمتغير دلتا بلس الشهر الماضى، وهذا الأمر تسبب فى شعور البعض بالذعر والخوف الشديد خاصة بعد انتشار شائعة أن هذا النوع من المتحور كورونا يصيب الأطفال بنسبة كبيرة.

لذا يقدم ”الخليج 365” لقرائه بعض الحقائق عن الأعراض التى يصاب بها الأطفال بمتغير دلتا بلس، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي، الذى أكد أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 94000 حالة إصابة بكورونا للأطفال فى أسبوع واحد، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، لكن بعد استمرار الأعراض ثبت أن هذه العدوى ليست كورونا بل هى دلتا بلس.

وأشار التقرير إلى أن التعرض للإصابة بالسعال وفقدان حاسة الشم والتذوق أقل شيوعًا عند الإصابة بمتغير دلتا بلس، لكن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى من الأعراض الرئيسية للإصابة بدلتا بلس.وقال الدكتور بول أوفيت، مدير مركز اللقاحات والطبيب المعالج في قسم الأمراض المعدية في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا أن متغير دلتا بلس يعد الأكثر عدوى وانتشارا، وهذا هو السبب في كثرة إصابة الأطفال به.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن متغير دلتا بلس ينتشر بشكل سريع، ولكنه يشكل خطرا كبيرا علي الأطفال لأنهم غير محصنين أي غير مصرح لهم بتناول اللقاح الذي يساعد علي حمايتهم وتقليل فرص الإصابة به، وهذا يضعهم في أعلي فئة للإصابة بالفيروس.