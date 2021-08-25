كيف يتفاعل الجسم مع نظام “الوجبة الواحدة”؟ اختصاصي إنقاص وزن يشرح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ 9 دقائق

يمكن أن تكون وجبة واحدة إجراءً طارئًا، إذا كنت مشغولاً للغاية بحيث لا يمكنك تناول الطعام من 3 إلى 4 مرات في اليوم، أو هدفًا إذا كنت تمارس الصيام المتقطع، ولكن بعض الأشخاص يتخذونه نظاما غذائيا ظنا منهم أنهم يؤدي إلى إنقاص الوزن.

يخبر اختصاصي إنقاص الوزن بافيل إيسانباييف وكالة “سبوتنيك” كيف سيتفاعل الجسم مع نظام غذائي كهذا.

عدم وجود وقت

يقول إيسانباييف: “إذا كنت تأكل مرة واحدة في اليوم بسبب ضيق الوقت، فلن يكون لهذا الوضع أي مزايا. بل ستضعف عملية التمثيل الغذائي لديك: سوف يدخل الجسم في وضع الاقتصاد، وبما أن فترة الصيام طويلة جدًا، فسيبدأ في تكوين احتياطيات استراتيجية من الدهون لنفسك. تناول وجبات خفيفة في كثير من الأحيان: القهوة مع البسكويت، والشاي مع الحلوى. معظم الناس لا ينظرون إليها كوجبة، على الرغم من أن الجسم يحصل على سعرات حرارية على أي حال. من المهم أن نأكل بأعيننا: عندما نأكل مرة واحدة في اليوم، يكون حجم الحصة أكبر بكثير. وهذا يسمى خطر الإفراط في تناول الطعام، وسرعان ما ستعتاد على السلوك الذي يؤدي إلى زيادة الوزن على المدى الطويل”.

وفقًا لخبير إنقاص الوزن، إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، فإن وجبة واحدة يوميًا ستؤدي إلى تدهور صحتك. سوف تتفاقم القرحة والتهاب المعدة، الأمر الذي يتطلب زيادة في التغذية، وبالتالي ستنخفض جودة الحياة لديك.

الهدف هو إنقاص الوزن

يأكل بعض الناس عن قصد مرة واحدة في اليوم: هذا هو الصيام المتقطع في نسخته المتطرفة. هناك بروتوكول للصيام “الخفيف”، عندما يبقى الشخص دون طعام لمدة 16 ساعة، ويمكنه تناول الطعام لمدة الثماني ساعات المتبقية.

ولكن هناك أيضًا حالة أكثر حدة: أنت جائع لمدة 23 ساعة، وتقضي ساعة واحدة فقط يوميًا لتناول الطعام.

يتابع: “قد يكون هذا النوع من النظام الغذائي مناسبًا لفئات معينة من الأشخاص: الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، والذين لا يتأثر التمثيل الغذائي لديهم بشكل كبير”.

وفقًا للطبيب، فإن الرجال الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا لديهم زيادة في هرمون التستوستيرون وهرمون النمو – يتيح لك هذا المزيج من الهرمونات الحفاظ على كتلة العضلات بسهولة أكبر من النساء دون سن 25 عامًا (يزداد هرمون النمو أيضًا مقارنة بالنساء الأكبر سنًا). ومع ذلك، إذا كان الشاب يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، مما يتطلب تغذية جزئية، فإن الصيام المتقطع سيضر: سوف يؤدي إلى تفاقم المرض وتفاقم تشخيصه.

الجودة

يجب أن تكون وجبة واحدة متوازنة. غالبًا ما يتوهم مؤيدو الصيام المتقطع أنه من خلال تناول الطعام لمدة ساعة يوميًا، يمكنك أن تأكل ما تريد، وسوف يهضمه الجسم بشكل طبيعي.

يوضح الخبير: “مع وجبة واحدة في اليوم، تحتاج إلى التفكير بجدية في ما تأكله أكثر من ثلاث وأربع وجبات في اليوم. وهنا مطلوب حساب ما إذا كنت ستحصل على الكمية المناسبة من الألياف والفيتامينات والمعادن والبروتينات والدهون والسكريات. وهذا خطأ”.