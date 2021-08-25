شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب على طفلك الحصول على حمام شمس يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنح أشعة الشمس فى الصباح تأثيرات صحية مهمة لطفلك، أهمها الحصول على فيتامين "د" اللازم لصحته ونموه، بجانب وقايته من الإصابة باليرقان الذى يستهدف المواليد الجدد، لذا فإن حصول طفلك على حمام شمس فى الصباح، لمدة تتراوح من 15 إلى 30 دقيقة، يعد من الحيل الجيدة، حيث يلعب دورا فى الوقاية من أمراض اضطرابات العظام بسبب نقص فيتامين (د) أو الكالسيوم أو الفوسفات.

وكشف تقرير نشر فى موقع Dr health benefits حول الفوائد الصحية لحصول طفلك على حمام شمس، ومنها: 1. الحصول على فيتامين "د" الطبيعى: يعد فيتامين "د" من الفيتامينات المهمة لنمو الأطفال الصغار، لأنه يسهم فى امتصاص الكالسيوم اللازم للنمو، بجانب دوره فى تقوية عظام الأطفال، كما يساعد جهاز المناعة لدى الطفل للوقاية من الأمراض. 2. يخفض مستويات البيليروبين:

العلاج الرئيسي لليرقان هو العلاج بالضوء، ولكن بالنسبة للأطفال الذين لا تكون مستويات البيليروبين لديهم عالية جدًا، ينصح الأطباء الآباء عادة بوضع الطفل تحت أشعة الشمس لمدة 15-20 دقيقة كل صباح، وإذا كان عمر طفلك أكثر من 6 أشهر فيمكنك إعطاء طفلك واقٍي الشمس، وذلك لحمايته من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية.

3. يزيد من إنتاج الإنسولين: من المعروف أن المرض الذي يضعف إنتاج الإنسولين هو مرض السكري، وهو إنتاج الإنسولين المنخفض جدًا الذي يرفع مستويات السكر، ولكن هناك أيضًا اضطراب في إنتاج الإنسولين مما يجعل مستويات السكر منخفضة جدًا، فإن الاستحمام في ضوء الشمس مفيد جدًا لزيادة مستويات الإنسولين في الدم حتى لا يكون الأطفال عرضة للإصابة بالمرض. 4. تجنب الإجهاد عند الأطفال:

عادة ما يعاني الأطفال الذين يعانون من إجهاد ما بعد الولادة من البكاء بشكل مستمر ومتكرر، لذا يمكن أن تكون أشعة الشمس الصباحية فعالة أيضًا في إفراز هرمون الإندورفين أو الهرمون المضاد للاكتئاب في الجسم، بحيث يمكن للأطفال الذين يحصلون على ما يكفي من ضوء الشمس في الصباح تجنب الإجهاد والتوتر.

كما هناك وظيفة أخرى للاستحمام الشمسى للطفل وهي زيادة إنتاج هرمون السيروتونين في جسم الطفل، للتغلب على التوتر وتحسين حالة طفلك المزاجية.

عادة ما يظل حديثو الولادة مستيقظين طوال الليل وينامون في الصباح أو أثناء النهار، وذلك لأن هرمونات السيروتونين والميلاتونين في جسده لم تكن متوازنة، ويُعتقد أن الاستحمام الشمسي للطفل يؤثر على كل من مستويات الهرمون بحيث ينام الطفل بنمط أفضل، فعند التعرض للشمس تنخفض مستويات الميلاتونين، بينما يزيد السيروتونين، ويؤدي ذلك إلى جعل الأطفال أكثر استيقاظًا في الصباح والنوم ليلًا مثل أنماط نوم الإنسان بشكل عام.