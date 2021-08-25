لبنان.. 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان امس الثلاثاء إلى 593929 بعد تسجيل 1149 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول "كورونا"، أنه تم تسجيل وفاة 5 أشخاص خلال نفس الفترة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 8019 منذ 21 فبراير (شباط) من العام الماضي.

وبدأت في 14 فبراير (شباط) الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان. وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 23.8% والذين تلقوا الجرعة الأولى 28.9% من سكان لبنان البالغ عددهم السكان حوالي 4.8 مليون نسمة.