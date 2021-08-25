وصول لقاحات كورونا من الولايات المتحدة الامريكية إلى الضفة وغزة

محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

وصلت امس الثلاثاء 500 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19 تبرعت بها الولايات المتحدة إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حيث يعمل المسؤولون الفلسطينيون على رفع نسب الإقبال على تلقي التطعيم ومواجهة الزيادة في الحالات الجديدة من خلال إلزام بعض العاملين بالحصول على اللقاح.



بدأ الفلسطينيون الحصول على اللقاحات في فبراير شباط، لكن بالرغم من شراء أو تلقي ما وصفها المسؤولون "بالجرعات الوفيرة"، توقفت نسبة الإقبال عند 35 بالمئة فقط من الفلسطينيين المؤهلين عمريا في الضفة الغربية، وحوالي 11% في غزة.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، الذي تتمتع سلطته الفلسطينية بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية، أمس الاثنين إن موظفي القطاع العام الذين لم يتلقوا التطعيمات سيحالون إلى إجازات غير مدفوعة الأجر بأثر فوري.

وكتب المتحدث باسم وزارة الداخلية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم غزة، إياد البزم، على "تويتر"، أن حماس تطالب جميع العاملين ومقدمي الخدمات بتلقي التطعيم بحلول الأول من سبتمبر (أيلول).

ومع تبرع الولايات المتحدة البالغ 500 ألف جرعة من لقاح مودرنا، والذي تم تسهيله من خلال مبادرة الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19 (كوفاكس)، يقول الفلسطينيون إنهم تلقوا حتى الآن 2.5 مليون جرعة.

وستتلقى الضفة الغربية 300 ألف جرعة من هذه التبرعات بينما سيحصل قطاع غزة على 200 ألف.

ويتوقع مسؤولون أيضاً تلقي مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتك في سبتمبر (أيلول).

وارتفعت الإصابات الجديدة منذ ظهور السلالة دلتا شديدة العدوى.

وقالت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة، إن "المؤشرات تدل على أننا في بداية الموجة الرابعة من حيث عدد الإصابات والوفيات وإشغال المستشفيات".

وارتفعت حالات الإصابة في الضفة الغربية، التي يقطنها ٣ ملايين فلسطيني، إلى 696 اليوم مقارنة مع 83 فقط قبل أسبوعين.

وشهدت غزة، حيث يعيش مليونا فلسطيني، 874 حالة إصابة اليوم ارتفاعاً من 77 قبل أسبوعين.