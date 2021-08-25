مرض التينيا.. الأعراض والأسباب والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مرض التينيا من الأمراض الجلدية الناتجة عن العدوى الفطرية والتي يترتب عليها ظهور البقع على مناطق في الجسم، إليكم الأسباب والعلاج.

التينيا من أنواع العدوى الفطرية التي تصيب الجلد وتظهر على شكل بقع صغيرة على الجلد وتكون أفتح أو أغمق من لون الجلد الطبيعي، وتصيب عادة بعض المناطق في الجسم مثل القدمين والفخذين وأعلى الصدر وفروة الرأس والرقبة.

ويوجد أنواع مختلفة من مرض التينيا مثل التينيا البيضاء والتينيا الفخذية.

فيما يلي نتعرف على أسباب وأعراض وعلاج مرض التينيا.





أسباب مرض التينيا:

- قد يصاب الإنسان بمرض التينيا نتيجة التعرض إلى الطقس الحار والرطب.

- البشرة الدهنية من الأسباب التي تساعد على نمو الفطريات، ما يصيبها بالتينيا.

- ضعف الجهاز المناعي يجعل الجسم لديه الفرصة لاستقبال الأمراض والفطريات ومن بينها التينيا.

- التغيرات الهرمونية في الجسم من أحد الأسباب لظهور التينيا على الجلد.

- العوامل الوراثية.

أعراض مرض التيتينا:

ظهور بقع جلدية باللون البني الفاتح أو الداكن أو اللون الأبيض أو الوردي في منطقة الصدر أو الظهر أو الذراعين أو الرقبة.

الشعور بالحكة الشديدة.

ملاحظة تقشر الجلد.

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مرض التينيا الفخذية:

ينتشر مرض التينيا الفخذية بشكل أكبر بين الذكور البالغين، وقد يكون مصاحبا لأنواع أخرى من التينيا، وعند ملاحظة وجود حكة جلدية في منطقة الفخذين عند الرجال عادة تكون بسبب الإصابة بالتينيا الفخذية نتيجة نمو الفطريات.

تعتبر التينيا الفخذية أكثر تأثيرا عن بقية أنواع التينيا الأخرى ولكنها تستمر لفترة طويلة وتستلزم العلاج.

حتى يتم الوقاية من الإصابة بالتينيا الفخذية فيجب العناية الجيدة بهذه المنطقة من خلال استخدام نوع من البودرة الجافة أو أحد أنواع مضادات الفطريات بعد الاستحمام للرجال، ويجب الحفاظ على هذه المنطقة جافة ويفضل ارتداء الملابس الواسعة والقطنية لمنع الاحتكاك.





مرض التينيا البيضاء:

نتيجة الإصابة بالفطريات فقد يصاب الجلد بالبقع البيضاء وتكون هذه البقع أفتح من لون الجلد.

الجدير بالذكر أن الفطر المتسبب للإصابة بالتينيا البيضاء قد ينمو بشكل أكبر وخاصة في حالة ضعف الجهاز المناعي للإنسان.

من أكثر الأماكن التي تصاب بالتينيا البيضاء في الجسم هي الرقبة وأعلى الذراعين والظهر والبطن والصدر، وقد تظهر على الوجه وخاصة عند إصابة الأطفال بها.

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علاج مرض التينيا:

يتم العلاج بناءا على تشخيص حالة المريض ومدى انتشار التينيا، ويشمل العلاج ما يلي:

- استخدام المراهم والكريمات الموضعية التي تحتوي على مضادات الفطريات.

- بعض المنتجات الموضعية المضادة للفطريات مثل الغسول أو الشامبو والتي تساعد على السيطرة على نمو الفطريات.

- قد يصف الطبيب أنواع من الأدوية المضادة للفطريات التي تؤخذ عن طريق الفم مثل الحبوب الدوائية والتي تساعد على الشفاء بشكل سريع، حيث تساعد في القضاء على العدوى الفطرية.





هل التينيا من الأمراض المعدية؟

من الأسئلة التي تدور في ذهن من يصابون بمرض التينيا، ولهذا فإن مرض التينيا من الأمراض الفطرية غير المعدية، حيث أن الفطر المسبب لها يوجد بشكل طبيعي في جميع الأجسام، ولكن يصاب به من يتعرضون لعوامل معينة مثل ضعف المناعة والتغيرات الهرمونية وغيرها من الأسباب التي تم ذكرها أعلاه، ولا يمكن أن ينتقل المرض عن طريق اللمس من شخص لآخر.