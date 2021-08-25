خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر.. مراحل بسيطة لتحصين الأفراد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت مصر في فبراير/ شباط الماضي، موقعا إلكترونيا، لقيادة جهود الدولة في تحصين مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر، خلال دقيقتين.

وتحتاج خطوات التسجيل فقط إلى إنترنت، ورقم تليفون محمول، وأن يتم ملء البيانات الشخصية بشكل صحيح، وفي النهاية الاحتفاظ برقم التسجيل للمتابعة.

خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر

الدخول إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة الصحة المصرية من هنا .

