"لامبدا" كورونا.. الفيروس الأكثر فتكا في طريقه إلى إيران‎‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول إيراني في قطاع الصحة، الأربعاء، إن الفيروس الأكثر فتكاً من السلالة الجديدة لفيروس كورونا "لامبدا" في طريقه للدخول إلى إيران، وذلك في حال لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لإغلاق الحدود ووقف الطيران.

وقال نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران، نادر توكلي، للتلفزيون الحكومي وتابعته مراسلة ”الخليج 365” في طهران، إن "إيران في الموجة الخامسة من تفشي فيروس كورونا، وإذا لم يتم التحكم في المنافذ الحدودية والطيران، فإن كورونا لامبدا سيدخل البلاد بسهولة".



وأضاف توكلي أن "الوضع المرضي داخل البلاد لا يزال حرجًا ونحن لسنا في حالة جيدة"، مبيناً إنه "في طهران وحدها يومياً نسجل 2000 حالة إصابة بفيروس كورونا ويحتاج هؤلاء إلى الدخول إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

وأكد توكلي: "عندما يدخل المريض المرحلة الفيروسية، يزداد تكاثر الفيروس بشكل حاد خلال هذه الفترة، ويصاب الجهاز الهضمي والرئتان بشدة، وأخيراً بدخوله مرحلة الالتهاب يؤدي إلى وفاة المريض، وفي مثل هذه المرحلة والحالة، لن يكون لهذه الأدوية تأثير كبير وتسبب وصفتها الشاملة وغير العلمية عبئًا ماليًا كبيرًا على المريض بالإضافة إلى الآثار الجانبية".

وصرح نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران: "شاغلنا الأهم هو البداية الجديدة لطريق لامبدا الذي يقال إنه على وشك دخول البلاد، وهذه مسألة مقلقة للغاية، وستكون لدينا ظروف أكثر خطورة".

وقال توكلي: "هذه السلالة الجديدة ستؤدي إلى وفيات كثيرة بين سن 10 و 20 عاما، وفي الحقيقة بين المراهقين".

ومنذ يوليو/تموز الماضي تمر إيران بأوضاع صحية حرجة للغاية بسبب الموجة الخامسة من فيروس كورونا، حيث ارتفع معدل الوفيات والإصابات اليومية بشكل غير مسبوق.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، تسجيل 709 حالات وفاة مع أكثر من 40 ألف حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 4.756.394 كما ارتفعت الوفيات إلى 103.357 حالة.