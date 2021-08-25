شكرا لقرائتكم فيديو وصور فجأة.. هبطت طائرة في حديقتهم وظهر منها "توم كروز"! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تكن تتخيل هذه العائلة البريطانية أن تهبط عليها يوماً هدية من السماء حرفياً كما حصل معها، ولم تكن تلك الهدية مطراً مثلاً، بل نجم عالمي تتهافت الناس لرؤيته.

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فقد سقط نجم هوليود العالمي توم كروز في طائرة هليكوبتر في حقل عائلة بريطانية فجأة بينما كان في أوروبا، من أجل استكمال تصوير أحدث فيلم "مهمة مستحيلة" إلى جانب النجمة هايلي أتويل.

وبينما كان مسافراً بطائرة هليكوبتر، أغلق المطار القريب فاحتاج مكانا للهبوط، وذلك وفقاً لتقرير نقلته شبكة "بي بي سي"، نيوز.

كما أفادت المعلومات بأن السيدة أليسون ويب، التي تعيش مع عائلتها بمنطقة وركشير، استؤذنت فيما إذا كان يمكن استخدام حقلها لهبوط طائرة هليكوبتر تقل شخصا مهما، لم يُذكر اسمه، لأن المطار القريب مغلق.

شعور رائع يشبه الحلم

وعندما هبطت المروحية، لم يظهر سوى توم كروز، معربة أن ما حدث كان مذهلاً، قائلة: "كان شعورا رائعا أن تقابل نجمك المفضل في منزلك.

وأضافت أن النجم توجه على الفور إلى أطفالها والتقط بعض الصور مع أفراد العائلة، كما منحهم جولة بالطائرة. حيث قال لهم: "إذا كان الأطفال يرغبون في الصعود على متن المروحية، هيا بنا".

ووصفت أليسون ويب ما حدث بأنه يشبه الحلم، وقالت: «لقد كان يومًا رائعًا.. كان موقفا سرياليا ، وما زلت لا أصدق الآن أنه حدث».

يشار إلى أنه تم رصد النجم المشهور عدة مرات خلال فترة تواجده في أوروبا، حيث انتشرت له عشرات الصور مع معجبيه في مناطق مختلفة.