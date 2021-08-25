شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل نظام غذائي للرياضيين.. قبل وبعد التمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إذا كنت ممن يمارسون الرياضة بانتظام، فعليك أن تعرف كيف تستفيد من نوعية الطعام المتناول قبل وبعد الذهاب للتمرين الرياضي الخاص بك، فمن المعروف أن الرياضة من أهم العادات التي ينصح بالقيام بها، لأنها من تساعدك في الحصول علي جسم جيد ومتوازن ومتناسق، وأيضا تساعك في الحصول على صحة نفسية وجسدية جيدة.

وفي هذا السياق، يقدم التقرير المنشور عبر موقع " caredash "، بعض النصائح الصحية للأشخاص متبعي التمارين الرياضية، ومنها:

-تجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، لأنها تتسبب في رفع مستوي السكر بالدم، ويزيد من شعورك بالجوع، ولذا عليك ألا تتناول مثل هذه الأطعمة في يوم التمرين.

-قبل ممارسة الرياضة، تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو البروتينات، ولكن يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات للحصول على مستويات عالية من الطاقة.

- تناول الكربوهيدرات أثناء ممارسة الرياضة على شكل مشروبات رياضية، ولذا اشرب كوب على مدار التمرين، أي كل من 15 إلى 30 دقيقة.

-يمكنك تناول ثمرة من الفواكه التي تحتوي علي نسبة عالية من الألياف والماء، أثناء التمرين.

-بعد التمرين يمكنك تناول وجبة خفيفة من الكربوهيدرات في غضون 30 دقيقة بعد التمرين.

-بعد التمرين بساعتين يمكنك تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات والبروتين، والهدف مساعدة العضلات على التعافي بعد التمرين.

-في يوم التمرين عليك النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات وذلك لإمداد الجسم بالطاقة والحيوية التي تساهم بشكل كبير في تقليل الشعور بالتعب بعد التمرين.